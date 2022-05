Update Harga Mobil Honda HR-V Mei 2022, Tipe RS Turbo Naik Rp 14 Juta

All New Honda HR-V 2022 resmi diluncurkan di Indonesia hari ini, Rabu, 23 Maret 2022. HR-V generasi kedua ini punya tampilan yang sangat baru bila dibandingkan dengan HR-V model sebelumnya. honda-indonesia.com

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperbarui daftar harga untuk SUV All New HR-V. Pada Mei 2022, Honda HR-V terbaru ini mengalami kenaikan harga mulai dari Rp 7 juta hingga Rp 14 juta.

Bila dilihat pada laman resmi Honda Indonesia hari ini, Kamis, 12 Mei 2022, All New HR-V S CVT dibanderol dengan harga Rp 362,9 juta. Harga tersebut mengalami kenaikan Rp 7 juta bila dibandingkan dengan harga mobil sebelumnya, yakni Rp 355,9 juta.

Lalu untuk All New HR-V tipe E CVT saat ini dibanderol Rp 382,9 juta. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 3 juta bila dibandingkan dengan harga pertamanya yang sebesar Rp 379,9 juta.

Kemudian untuk All New HR-V tipe SE CVT sekarang dijual dengan harga Rp 403,1 juta, naik Rp 3,2 juta dibanding harga saat peluncuran sebesar Rp 399,9 juta. Sebenarnya harga ini masih bertahan sejak kenaikan akibat kenaikan PPN pada April lalu.

Tipe tertinggi, All New HR-V RS Turbo menjadi model yang kenaikan harganya cukup besar. Saat ini HR-V RS Turbo dijual dengan harga Rp 513,9 juta, mengalami kenaikan sekitar Rp 14 juta bila ketimbang harga saat pertama kali rilis (Rp 499,9 juta).

Berikut daftar harga terbaru All New Honda HR-V per Mei 2022.

All New HR-V S CVT - Rp 362,9 juta

All New HR-V E CVT - Rp 382,9 juta

All New HR-V SE CVT - Rp 403,1 juta

All New Honda HR-V RS Turbo - Rp 513,9 juta.

