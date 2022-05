All New Honda HR-V Laris Manis, Pemesanan Tembus 8.000 Unit

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model terbaru dari Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V sudah dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya. FOTO: PT HPM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengungkapkan bahwa saat ini pemesanan All New Honda HR-V sudah lebih dari 8.000 unit. Hanya saja untuk pemesanan HR-V terbaru, konsumen harus menunggu unit tersedia alias inden.

"Pemesanan sudah lebih dari 8.000 unit, namun karena keterbatasan komponen juga, produksi kami hanya bisa dilakukan sekitar 1.500 unit per bulan," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy kepada Tempo hari ini, Kamis, 12 Mei 2022.

Billy mengungkapkan bahwa inden ini disebabkan krisis chip semikonduktor yang menghambat produksi Honda di Indonesia. Kendati demikian, HPM berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas produksi All New HR-V secara berkala setiap bulannya.

"Model yang inden banyak. Secara umum, tiap daerah berbeda-beda masa indennya, tergantung model tipe dan warnanya. Ini disebabkan shortage chip semikonduktor di negara pengekspor," jelas Billy.

Di bulan lalu, Billy sempat mengatakan bahwa pemesanan HR-V terbaru ini harus inden 4 hingga 5 bulan. Untuk Honda HR-V Turbo RS disebut indennya sudah sampai Agustus, sementara untuk tipe SE indennya sekitar Juli hingga Agustus.

"Ini untuk wilayah Jakarta. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada konsumen HR-V karena harus menunggu. Kami berusaha memaksimalkan produksi sebanyak-banyaknya dan mendistribusikan ke konsumen secepat-cepatnya," ujar Billy.

Sebagai informasi, di bulan Mei ini, harga All New HR-V turut mengalami kenaikan. SUV terbaru Honda ini mengalami kenaikan harga mulai dari Rp 7 juta hingga Rp 14 juta.

Bila dilihat pada laman resmi Honda Indonesia hari ini, Kamis, 12 Mei 2022, All New HR-V S CVT dibanderol dengan harga Rp 362,9 juta. Harga tersebut mengalami kenaikan Rp 7 juta bila dibandingkan dengan harga mobil sebelumnya, yakni Rp 355,9 juta.

Lalu untuk All New HR-V tipe E CVT saat ini dibanderol Rp 382,9 juta. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 3 juta bila dibandingkan dengan harga pertamanya yang sebesar Rp 379,9 juta.

Kemudian untuk All New HR-V tipe SE CVT sekarang dijual dengan harga Rp 403,1 juta, naik Rp 3,2 juta dibanding harga saat peluncuran sebesar Rp 399,9 juta. Sebenarnya harga ini masih bertahan sejak kenaikan akibat kenaikan PPN pada April lalu.

Tipe tertinggi, All New HR-V RS Turbo menjadi model yang kenaikan harganya cukup besar. Saat ini HR-V RS Turbo dijual dengan harga Rp 513,9 juta, mengalami kenaikan sekitar Rp 14 juta bila ketimbang harga saat pertama kali rilis (Rp 499,9 juta).

Berikut daftar harga terbaru All New Honda HR-V per Mei 2022.

All New HR-V S CVT - Rp 362,9 juta

All New HR-V E CVT - Rp 382,9 juta

All New HR-V SE CVT - Rp 403,1 juta

All New Honda HR-V RS Turbo - Rp 513,9 juta.

