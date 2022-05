Penjualan Mobil Honda April 2022 Naik 8 Persen, Terjual 10.289 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan mobil sebanyak 10.289 unit pada April 2022. Secara persentase, penjualan naik 8 persen dibanding bulan Maret yang sebanyak 9.554 unit.

Menurut Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy, peningkatan penjualan di bulan April ini disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen selama masa libur Lebaran 2022 dan juga aktivitas masyarakat yang semakin meningkat.

“Kami akan terus berusaha memaksimalkan produksi untuk dapat secepatnya memenuhi permintaan konsumen, sekaligus menawarkan berbagai program yang semakin memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian mobil,” kata Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 13 Mei 2022.

Ada tiga model yang berkontribusi besar terhadap penjualan Honda di bulan keempat tahun 2022, yakni Honda Brio, All New HR-V, dan All New BR-V.

Honda Brio berhasil terjual 4.914 unit, yang terdiri dari 3.624 unit untuk Brio Satya dan Brio RS sebanyak 1.286 unit. Penjualan tersebut berkontribusi sebesar 48 persen dari total penjualan Honda pada April.

Sementara penjualan mobil All New Honda HR-V tercatat 1.892 unit atau berkontribusi 18 persen dari total penjualan. Kemudian untuk All New BR-V berhasil terjual 1.811 unit atau berkontribusi sebesar 18 persen terhadap total penjualan Honda di April 2022.

Model Honda lainnya turut menyumbang capaian positif penjualan di bulan April 2022. Misalnya Honda CR-V yang berhasil terjual 775 unit, City Hatchback RS terjual 435 unit, dan Mobilio yang laku 304 unit.

Lalu untuk jajaran sedannya, penjualan mobil New Honda Accord sebanyak 66 unit, All New Honda City laku 48 unit, serta All New Honda Civic RS yang terjual 42 unit.

