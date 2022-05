Simak Perkiraan Harga Mobil Suzuki Ertiga Hybrid yang Diisukan Segera Meluncur

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) diisukan bakal meluncurkan mobil baru Suzuki Ertiga versi hybrid dalam waktu dekat ini. Nantinya, ada dua tipe yang bakal mendapatkan versi hybrid, yakni Ertiga GX dan SS.

Mobil hybrid tersebut diperkirakan bakal menggunakan mesin K15B 1.500 cc plus Smart Hybrid Technology ISG dan baterai lithium-ion 12 volt. Suzuki Ertiga hybrid diprediksi bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 PS dan torsi 138 Nm.

Salah satu influencer Indonesia, Indra Fathan dalam akun Instagram pribadinya menyebutkan bahwa ada beberapa fitur baru yang akan disematkan pada mobil Ertiga Hybrid ini. Terhitung, ada lebih dari 10 teknologi baru yang hadir di mobil hybrid ini.

Fitur-fitur itu adalah Engine Auto Stop, Gear Shift Indicator, Cruise Control, Guide Me Light, Auto Retratable Outside Mirror, New Front Grille Design, New Alloy Wheel Design, New Short Pole Antenna Type, New Chrome Backdoor Garnish, hingga Hybrid Emblem.

Tak hanya itu, terdapat pula New Color Mellow Deep Red, New MID Design withg Hybrid information, New Ambience Color, New Interior Ornament, New Color Seat Materal. Nantinya, sejumlah fitur itu ada yang hadir di semua tipe Ertiga hybrid, atau hanya salah satunya.

Suzuki Ertiga hybrid juga diperkirakan bakal lebih irit. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa saat mobil berhenti mesin mati, dan baterai bekerja. Saat mobil berakselerasi, baterai akan membantu tambah tenaga ke mesin.

Mengenai rumor tersebut, PT SIS pun sejauh ini masih belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut. Mereka masih menutup rapat keran informasi terkait peluncuran mobil baru Suzuki Ertiga hybrid ini.

“Pertanyaannya belum bisa kami jawab sekarang ya. Dipantau terus aja update-update info dari SIS selanjutnya,” PR Suzuki Motor Indonesia, Gani kepada Tempo hari ini, Minggu, 15 Mei 2022.

Sementara itu, Head of Marketing PT SIS Donny Saputra juga melakukan hal senada. Dirinya masih belum mau membocorkan informasi terkait waktu peluncuran Suzuki Ertiga hybrid. “Untuk resminya tunggu informasi lebih lanjut dari kami,” kata Donny kepada Tempo.

Berikut perkiraan harga mobil Suzuki Ertiga Hybrid tipe GX dan SS menurut Indra Fathan:

Tipe Ertiga Perkiraaan Harga

GX MT Rp 270.300.000

GX AT Rp 281.300.000

SS MT Rp 281.300.000

SS AT Rp 292.300.000

