Mobil Baru Suzuki Rilis 10 Juni 2022, Benarkah Ertiga Hybrid?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan mobil barunya pada 10 Juni 2022. Kabar ini diketahui dari gambar peluncuran yang diunggah di akun Instagram resmi Suzuki Indonesia.

"Merasakan sensasi baru berkendara untuk hari yang lebih baik. Segera datang kepadamu," tulis Suzuki dalam unggahan tersebut, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Selasa, 17 Mei 2022.

Dalam unggahan tersebut memang tidak disebutkan model apa yang akan diluncurkan. Namun bila dilihat dari gambar siluet dalam unggahan tersebut, terlihat mobil baru ini akan datang untuk segmen MPV.

Berdasarkan informasi yang banyak beredar, mobil baru ini merupakan Suzuki Ertiga terbaru. Menariknya, kabarnya Ertiga terbaru ini bakal dibekali powertrain hybrid. Namun pihak Suzuki Indonesia masih menutup rapat informasi soal kehadiran mobil baru ini.

"Pertanyaannya belum bisa kami jawab sekarang ya. Dipantau terus aja update-update info dari SIS selanjutnya," ujar Public Relations SIS Gani saat dihubungi Tempo, Minggu, 15 Mei 2022.

Sementara itu, Head of Marketing PT SIS Donny Saputra juga melakukan hal senada. Dirinya masih belum mau membocorkan informasi terkait waktu peluncuran Suzuki Ertiga hybrid. “Untuk resminya tunggu informasi lebih lanjut dari kami,” kata Donny kepada Tempo.

Sebelumnya SIS sendiri sempat menyinggung soal teknologi Suzuki Smart Hybrid yang disebut dapat mengoptimalkan tingkat efisiensi mesin untuk mengurangi BBM dan emisi CO2. Teknologi ini mengandalkan 2 komponen utama pendamping mesin bensin, yakni Integrated Stater Generator (ISG) dan baterai Lithium-ion.

"Saat ini industri otomotif sudah memasuki era elektrifikasi. Oleh karena itu, Suzuki mengenalkan teknologi elektrifikasi Suzuki Smart Hybrid yang lebih modern, efisien, kompak, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," kata Donny Saputra .

Fitur ISG pada Suzuki Smart Hybrid akan memberikan bantuan tenaga kepada mesin untuk meringankan beban putaran mesin saat berakselerasi. Pengendara juga bisa memperoleh tenaga yang diperlukan lebih cepat. Saat pengendara melakukan perlambatan kecepatan menggunakan rem, ISG akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang akan disimpan dalam Lithium-Ion Battery.

Kondisi mobil berhenti akan mengaktifkan fitur Auto Start-Stop sehingga mesin mobil akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi BBM. Pada saat yang sama seluruh komponen elektrikal di dalam kabin, seperti head unit, instrument cluster, Multi Information Display, power window dan lampu kabin, tetap berfungsi berkat pasokan listrik dari Lithium-Ion Battery 6Ah.

Adapun AC dan lampu ekterior juga akan tetap aktif lewat pasokan listrik dari Lead Acid Battery 55Ah.

ISG akan kembali bekerja secara halus untuk menyalakan mesin dengan otomatis ketika pengendara mobil MPV Suzuki Ertiga Hybrid melepaskan injakan kaki di pedal rem (untuk mobil transmisi otomatis) atau pedal kopling (untuk mobil transmisi manual). Mobil kembali dapat berakselerasi.

Sebagai informasi, Suzuki Ertiga Smart Hybrid telah diluncurkan terlebih dahulu di India. Di negara tersebut, mobil ini dibekali mesin K-series berkapasitas 1,5 liter Dual VVT generasi terbaru yang dikawinkan dengan Progressive Smart Hybrid Technology. Mesin ini dilengkapi transmisi otomatis enam kecepatan dengan perpaduan paddle shifter.

Suzuki Ertiga hybrid ini dikabarkan akan hadir di Indonesia dalam dua tipe, yakni GX dan SS. Mesin yang digunakan diperkirakan K15B 1.500cc plus Smart Hybrid Technology ISG dan baterai lithium-ion 12 volt. Suzuki Ertiga hybrid diprediksi bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 PS dan torsi 138 Nm.

Salah satu influencer Indonesia, Indra Fathan dalam akun Instagram pribadinya menyebutkan bahwa ada beberapa fitur baru yang akan disematkan pada mobil Ertiga Hybrid ini. Terhitung, ada lebih dari 10 teknologi baru yang hadir di mobil hybrid ini.

Fitur-fitur itu adalah Engine Auto Stop, Gear Shift Indicator, Cruise Control, Guide Me Light, Auto Retratable Outside Mirror, New Front Grille Design, New Alloy Wheel Design, New Short Pole Antenna Type, New Chrome Backdoor Garnish, hingga Hybrid Emblem.

Tak hanya itu, terdapat pula New Color Mellow Deep Red, New MID Design withg Hybrid information, New Ambience Color, New Interior Ornament, New Color Seat Materal. Nantinya, sejumlah fitur itu ada yang hadir di semua tipe Ertiga hybrid, atau hanya salah satunya.

Suzuki Ertiga hybrid juga diperkirakan bakal lebih irit. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa saat mobil melaju dan bergenti di lampu merah atau saat terjebak kemacetan, mesin tidak bekerja dan digantikan baterai. Saat mobil berakselerasi, baterai akan membantu menambah tenaga ke mesin.

Berikut perkiraan harga mobil Suzuki Ertiga Hybrid tipe GX dan SS menurut unggahan Instagram @Indra_Fathan:

GX MT Rp 270.300.000

GX AT Rp 281.300.000

SS MT Rp 281.300.000

SS AT Rp 292.300.000

