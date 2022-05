Honda Jadi Sponsor Utama F1 2022 Grand Prix Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Motor Co., Ltd. kembali menjadi sponsor utama Kejuaraan F1 atau Formula 1 2022 Grand Prix Japanese.

GP F1 Jepang ini akan berlangsung 7-9 Oktober 2022 di Sirkuit Suzuka, Prefektur Mie. Seri ini pun diberi nama FIA Formula One World Championship Honda Japanese Grand Prix 2022.

Operating Executive Head of Corporate Communication Supervisory Unit Honda Motor Co., Ltd. Koji Watanabe mengatakan Honda merasa terhormat kembali menjadi sponsor utama Grand Prix F1 Jepang di Sirkuit Suzuka tahun ini.

Sebelumnya, Honda menjadi sponsor utama F1 di musim 2018.

"Total akan ada 10 tim termasuk Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri yang akan tampil memeriahkan perayaan 60 tahun Sirkuit Suzuka nanti," kata Watanabe dalam siaran pers yang diterima Tempo Kamis, 19 Mei 2022.

Balap mobil F1 Japanese Grand Prix pertama kali diadakan pada 1976 di Sirkuit Suzuka milik Mobilityland Corporation, anak perusahaan Honda Motor sejak 1987. Honda juga pernah menjadi sponsor utama F1 Japanese Grand Prix pada 2018.

Pada 2021, Sirkuit Suzuka mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan FIA sebagai penyelenggara balap mobil F1 Japanese Grand Prix hingga 2024. Honda masih aktif di ajang F1 dengan memasok mesin untuk tim Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri hingga 2025.

Honda sudah mengikuti balap F1 sejak Grand Prix Jerman 1964. Pada 2021, Honda mencatatkan podium ke-200 di F1 setelah Grand Prix Bahrain 2021 serta mengantarkan Max Verstappen menjadi juara dunia F1 2021 di seri balap Grand Prix Abu Dhabi.

Pada tahun ini, Honda mengumpulkan tiga kemenangan yang diraih oleh Max Vestappen dari Tim Red Bull Racing di GP Emilia Romagna, GP Saudi Arabia, dan GP Miami. Pada akhir pekan ini, Honda akan melakoni balapan di GP F1 Spanyol.

