Tim MotoGP Gresini Racing Sambut MS GLOW For MEN Jadi Partner Baru

INFO OTOMOTIF - Tim MotoGP Gresini Racing, sebagai skuad yang berbasis di Faenza, Italia, menyambut MS GLOW For MEN sebagai partner baru yang akan bergabung pada sesi balap di Sirkuit Mugello, Italia dan seterusnya.

MS GLOW For MEN adalah produk skincare terkemuka di Indonesia yang diperuntukkan bagi pria dari semua lapisan masyarakat yang peduli dengan kulit mereka. Dengan jutaan pelanggan yang dimilikinya, MS GLOW For MEN bergabung dengan Tim balap MotoGP besutan Fausto Gresini, sebagai salah satu brand partner dari Indonesia.

MS GLOW For MEN akan tampil dengan branding yang menonjol pada mesin MotoGP Ducati yang dipakai Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio, serta di dalam pit-box tim dan truk Gresini Racing.

Tim MotoGP Gresini Racing menyambut MS GLOW For MEN sebagai partner baru.

“Bergabungnya MS GLOW For MEN sebagai partner Gresini Racing MotoGP Team adalah langkah yang luar biasa buat kami. Berkendara bukan hanya hobi tetapi juga gaya hidup. Kemitraan ini akan memperkuat karakter MS GLOW For MEN sebagai produk gaya hidup dalam bentuk perawatan kulit untuk pria sejati. Selain mengangkat nama MS GLOW For MEN, kami juga akan memanfaatkan kemitraan ini untuk mengangkat nama Indonesia.” Kata Gilang Widya Pramana selaku Chairman MS GLOW for MEN atau yang akrab disapa Juragan99.

Lebih lanjut, Carlo Merlini selaku Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini Racing juga mengungkapkan hal serupa. Pertemuannya dengan sang Juragan99 ketika di Mandalika lalu, rupanya membuahkan kerja sama baru.

“Dengan bangga saya mengumumkan MS GLOW for MEN sebagai Sponsor Resmi Tim MotoGP Balap Gresini. Ketika kami bertemu di GP Mandalika, kami segera memutuskan untuk menjalin kerjasama dan saya senang mereka bergabung mulai dari GP Italia dan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, popularitas MotoGP di Indonesia menjadikannya alat pemasaran yang kuat. Saya juga percaya bahwa performa kami yang tinggi akan semakin meningkatkan program aktivasi yang akan dibangun MS GLOW For MEN sesuai dengan program sponsorship,” ujar Carlo Merlini. (*)