Mengapa Sunroof Panoramic All New Honda HR-V Belum Elektrik

TEMPO.CO, Jakarta - Fitur sunroof panoramic mobil All New Honda HR-V masih bekerja secara manual, belum elektrik seperti di beberapa mobil sekelasnya.

Ada alasan di balik penggunaan sunroof panoramic manual tersebut.

Menurut Large Project Leader of All New Honda HR-V Honda Motor Co., Ltd., Automobile Operations, Monozukuri Center, Yoshitomo Ihashi sunroof panoramic di All New HR-V masih manual karena luasnya ukuran kaca panoramic dibandingkan pada model terdahulu.

"Apabila panoramic roof All New HR-V bisa dibuka secara elektrik, maka ukurannya tidak bisa diperlebar," kata Yoshitomo dalam konferensi pers di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 23 Mei 2022.

Ukuran sunroof panoramic diperlebar karena Honda ingin memberikan pengalaman yang lebih luas bagi konsumen terhadap panoramic glass roof ini.

Dengan sunroof panoramic yang lebih lebar, pengguna dapat menikmati pemandangan dengan dimensi yang lebih luas.

"Konsep sunroof panoramic untuk memberikan nuansa pemandangan bagi pengemudi dan penumpang," ucap Yoshitomo Ihashi.

Honda juga memberikan penjelasan mengapa sunroof panoramic pada mobil All New Honda HR-V diberi penutup. Jawabannya, Honda ingin memberikan privasi bagi pengemudi dan penumpang di mobil.

Honda Motor Co. juga mengklaim glass roof panoramic pada All New Honda HR-V dapat memberikan perlindungan terhadap sinar UV hingga 75 persen dan sinar infra merah.

