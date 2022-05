All New Honda HR-V Dipesan 9.032 Unit, Baru Dikirim ke Konsumen 3.100 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - Pemesanan mobil All New Honda HR-V 2022 sudah mencapai 9.032 unit per Jumat, 20 Mei 2022. Namun Honda baru memenuhi pesanan sekitar 3.100 unit.

"Kami memang masih terhambat komponen chip semikonduktor," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 23 Mei 2022.

Menurut Billy, akibat krisis semikonduktor pemesanan All New HR-V terbaru harus indent 3 hingga 5 bulan. Masa tunggu bergantung pada model yang dipesan.

Dia memberi contoh, di Jakarta indent mobil All New Honda HR-V RS Turbo Two Tone bisa sampai September 2022.

"Yang paling laris tipe SE, 59 persen. Bisa Juli hingga Agustus 2022 mobil dikirim," ucapnya.

Honda menyatakan berusaha memenuhi permintaan konsumen secepat mungkin. Pada bulan ini, produksi Honda HR-V 2022 sudah meningkat dari 1.500 menjadi 1.700 1.800 unit. Pada bulan selanjutnya, alokasi akan ditingkatkan menjadi 2.000 unit.

Honda menargetkan memproduksi All New Honda HR-V sebanyak 35 ribu unit dalam setahun. HPM mengungkapkan permintaan maaf atas keterlambatan pengiriman.

"Sekali lagi, wholesales berdasarkan chip semikonduktor, benar-benar bergantung dari komponen itu. Kami terus strongly request ke principal, terutama untuk Honda HR-V dan Brio," kata Billy.

