All New Honda HR-V Masih Indent, Paling Lama Tipe RS Turbo

All New Honda HR-V 2022 hadir dalam empat varian, yakni S, E, SE, dan juga Turbo RS. Ini pertama kalinya varian RS hadir untuk model HR-V di Indonesia. Seluruh tipe HR-V terbaru ini sudah dibekali teknologi canggih garapan Honda, yakni Honda Sensing. (ANTARA/HO)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengungkapkan bahwa pemesanan mobil baru All New Honda HR-V 2022 masih indent.

Menurut dia, indent mobil baru SUV Honda HR-V terbaru ini 3 hingga 5 bulan, bergantung pada modelnya.

"Kalau lihat di Jakarta, yang RS Turbo Two Tone indent bisa sampai September 2022 karena prosesnya lebih panjang," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 23 Mei 2022.

Adapun tipe paling laris Honda HR-V SE yang mampu meraup angka 59 persen pembelian dengan masa indent hingga Agustus.

Billy mengungkapkan pemesanan mobil baru All New Honda HR-V 2022 mencapai 9.032 unit. Sedangkan whole sales baru sekitar 3.100 unit, sehingga pengiriman yang tertunda masih sekitar 6.000 unit.

Terhambatnya pengiriman mobil baru SUV HR-V 2022, menurut Billy, disebabkan krisis chip semikonduktor yang masih melanda industri otomotif dunia. Tapi Honda menargetkan memproduksi 35 ribu mobil All New HR-V dalam setahun.

