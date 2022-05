Test Drive All New Honda HR-V RS Turbo di Sirkuit Mandalika, Kalahkan Prestige

Tempo berkesempatan test drive mobil SUV All New Honda HR-V RS Turbo pada Senin, 23 Mei 2022.Tempo menjajal performa varian tertinggi Honda HR-V 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok. FOTO: PT HPM

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo berkesempatan test drive mobil baru All New Honda HR-V RS Turbo 2022 pada Senin, 23 Mei 2022. Menariknya, performa varian tertinggi Honda HR-V tersebut dicoba di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok.

Kesan pertama saat memacu All New Honda HR-V RS Turbo saat test drive terasa performa yang sangat responsif. Di atas kertas, HR-V RS Turbo ini memiliki mesin yang menghasilkan tenaga 177 PS dan torsi 240 Nm.

Pada tarikan awal, mesin 1.500cc Turbo ini mampu memberikan tenaga yang kuat dan terbilang tidak berat saat diajak berakselerasi. Varian pengganti HR-V 1.8L Prestige ini memiliki perbedaan tenaga yang cukup signifikan dibanding model lama, yang terpaut 38 PS.

Kemudian untuk urusan handling, All New Honda HR-V RS saat melintasi tikungan tajam dengan kecepatan yang cukup tinggi terasa sedikit limbung. Mobil limbung terasa di tikungan ekstrim dengan kecepatan 60 sampai 80 kilometer per jam. Tetapi jika digunakan di jalan raya, handling jauh lebih baik.

Limbung kemungkinan disebabkan dimensi mobil yang cukup besar dan tinggi. Namun Honda mengklaim penambahan panjang dan pengurangan tinggi HR-V untuk membuat lebih stabil dan memaksimalkan sisi aerodinamis.

Berbekal mesin baru dengan teknologi Turbo, All New Honda HR-V RS Turbo ini mampu memberikan tenaga yang cukup powerful. Bahkan bila dibandingkan dengan Honda HR-V 1.8L Prestige, peningkatan tenaga mesinnya cukup signifikan.

Mobil baru mobil SUV All New HR-V RS Turbo 2022 mampu memberikan pengalaman mengemudi yang nyaman, khususnya di jalan raya. Dalam test drive terasa setir tidak berat dan mampu bermanuver dengan baik.

