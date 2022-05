Honda Bicara Kemungkinan Menghadirkan All New HR-V Hybrid di Indonesia

All New Honda HR-V di Bali, 24 Mei 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) membeberkan soal rencana menghadirkan varian hybrid untuk All New HR-V di Indonesia. Menurut Honda, mereka selalu melakukan riset pasar sebelum mendatangkan produk baru di sebuah negara, termasuk untuk HR-V Hybrid.

Seperti diketahui, All New HR-V di Indonesia hadir dalam empat varian, yakni E, S, SE, dan juga RS Turbo sebagai varian tertingginya. Varian RS Turbo ini dipilih untuk pasar Tanah Air, padahal di negara lain seperti Jepang dan Thailand hadir tipe hybrid.

Menurut Large Project Leader of All-new Honda HR-V Honda Motor Co., Ltd., Automobile Operations, Monozukuri Center, Yoshitomo Ihashi, varian HR-V 1.5L Turbo di nilai sebagai tipe yang paling tepat untuk pasar Indonesia ketimbang varian hybrid.

"Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya (menghadirkan varian hybrid di Indonesia). Jika mesin hybrid memungkinkan, ke depannya kami bisa riset mesin hybrid," kata Yoshitomo dalam konferensi pers virtual All New Honda HR-V di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, 23 Mei 2022.

Sebagai informasi, Honda HR-V hybrid mengusung mesin 1.500cc bertenaga 105 PS dan torsi 127 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik bertenaga 131 PS dan torsi 253 Nm. Di Thailand dan Jepang, HR-V hybrid ini dipasarkan dalam tiga tipe, yakni E, EL, dan RS.

Kemudian ada tiga mode berkendara pada mobil ini, yakni Econ, Normal, dan Sport. HR-V hybrid ini dibekali fitur seperti panel instrumen digital, sistem infotainment touchscreen 8 inci, wireless charging, power tailgate, hingga panoramic glass roof.

