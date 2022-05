Astra Financial Jadi Sponsor Utama GIIAS 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Astra Financial menjadi sponsor utama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show yang akan digelar pada 11-21 Agustus 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Ini adalah untuk keempat kalinya Astra Financial menjadi sponsor platinum pameran otomotif GIIAS.

Director-In-Charge Astra Financial, Suparno Djasmin, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi serta pelonggaran kegiatan masyarakat di awal tahun ini memberikan semangat baru bagi industri otomotif.

“Sejalan dengan tema GIIAS tahun ini, The Future is Bright, Astra Financial siap untuk mendukung kegiatan tersebut melalui berbagai layanan keuangan dan pembiayaan dengan kualitas prima untuk konsumen otomotif,” kata Suparno Djasmin dalam keterangan resmi, Selasa, 24 Mei 2022.

”Kami optimistis bahwa GIIAS tahun ini akan menghasilkan capaian yang lebih baik dari tahun lalu.”

Menurut data Gaikindo, pada 2020 total penjualan retail mobil di Indonesia mencapai 578.762 unit. Sementara itu, pada tahun 2021 penjualan retail mobil nasional meningkat 49 persen menjadi 863.348 unit.

Catatan sepanjang kuartal pertama 2022, penjualan retail mobil nasional telah meningkat 33,6 persen dibanding tahun 2021. Pada tahun ini, Gaikindo menargetkan penjualan mobil nasional sebanyak 900.000 unit.

Pada 2021, Astra Financial sukses menjadi sponsor platinum untuk GIIAS Jakarta dan Surabaya. Pada GIIAS Jakarta yang diselenggarakan di ICE BSD pada 11-21 November 2021, Astra Financial berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 830 miliar. Kesuksesan yang sama juga dilanjutkan Astra Financial di GIIAS Surabaya 2021 dengan nilai transaksi mencapai Rp 205 miliar.

“Kami optimistis untuk dapat mencapai prestasi yang lebih baik di tahun ini. Terlebih tahun ini kami hadir dengan layanan keuangan berkualitas prima bagi konsumen otomotif Indonesia,” kata Project Director GIIAS 2022 Astra Financial, Tan Chian Hok.

Pada tahun ini Astra Financial hadir bersama tujuh anak usaha. Ketujuh anak usaha tersebut meliputi layanan pembiayaan kendaraan roda empat dari Astra Credit Companies (ACC) & Toyota Astra Financial Services (TAF), layanan pembiayaan kendaraan roda dua oleh Federal International Finance (FIFGROUP), layanan asuransi dari Asuransi Astra dan Astra Life, serta layanan keuangan digital dari Maucash dan AstraPay.

