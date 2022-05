SUV Honda RS Concept Diperkenalkan di Indonesia, Harga Bisa di Bawah BR-V

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) telah memperkenalkan mobil SUV Honda RS Concept di GIIAS 2021.

Mobil konsep tersebut kini sudah road show ke beberapa kota besar Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Kendati begitu, PT Honda Prospect Motor menyatakan belum memiliki rencana menghadirkan versi produksi SUV RS Honda Concept ini. Menurut perusahaan, masukan dari konsumen terus dikumpulkan sebelum mobil itu diproduksi di Indonesia.

“Sekarang fokus ini kepada survei, belum fokus kapan mau di-launching. Kapan mau dibikin saja belum tahu,” kata Business Innovation and Sales & Marketing PT Honda Prospect Motor Yusak Billy di Bali pada Selasa, 24 Mei 2022.

Menurut Billy, sudah ada beberapa masukan dari konsumen soal harga mobil SUV Honda RS Concept. Konsumen di Indonesia juga meminta versi produksi nanti dibenderol Rp 250 juta sampai Rp 350 juta.

Menurut Product Strategy Manager PT HPM Ferdianto Budiono, SUV RS Concept akan mengisi segmen harga di bawah All New Honda BR-V yaitu Rp 281,1 juta sampai Rp 346,6 juta.

“Jadi urutannya (harga), CR-V, HR-V, kemudian BR-V, barulah ke RS Concept ini. Tapi kami belum pastikan segmen yang akan diisi RS Concept,” ucap Ferdianto.

Mobil konsep SUV Honda RS (Road Sailing atau berkendara yang nyaman) tampil lebih sporty, baik dari sisi desain maupun performanya.

Mobil SUV RS Concept ini juga dibuat dengan desain khas Honda RS. Honda RS Concept adalah produk pertama SUV Honda di Indonesia yang menampilkan varian RS.

Beberapa model mobil Honda di Indonesia yang mempunyai varian RS adalah Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, dan All New Honda Civic. Mobil konsep SUV RS hasil kolaborasi Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. dengan tim Honda Indonesia.

Desain eksterior bergaya sporty sesuai DNA Honda pada SUV kompak. SUV Honda RS Concept tampil dengan bodi ramping, garis yang tajam dan kokoh, serta grille memperkuat karakter sporty.

