MS GLOW For Men Ajak Komunitas Nonton Bareng Seri Mugello di 6 Kota

INFO OTOMOTIF - Setelah mengumumkan kerja sama dengan Gresini Racing Team sebagai salah satu sponsor di musim balap tahun ini, MS Glow For Men langsung mengajak puluhan komunitas motor untuk mendukung Gresini Racing Team serentak di 6 kota sekaligus mulai dari Jakarta, Bandung, Medan, Malang, Surabaya dan Denpasar.

Di Jakarta, acara nonton bareng ini diadakan di Sport Stube, Kawasan Pondok Indah pada hari Minggu, 29 Mei 2022, dihadiri oleh beberapa komunitas motor yang berasal dari wilayah Jabodetabek, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

“Di Indonesia MotoGP memiliki banyak sekali penggemar fanatik dan kami berharap sesi nonton bareng kali ini bisa mengakomodir para bikers dari berbagai kota yang ingin mendukung Gresini Racing Team dan MS Glow For Men.” ujar Gilang Widya Pramana, founder dari MS GLOW For MEN.

Ia menambahkan alasan MS GLOW For MEN menjadi sponsor salah satu tim MotoGP adalah hobi balap motor yang sudah menjadi hobinya sejak dulu dan mengidolakan Kenny Roberts, Michael Doohan, Valentino Rossi, hingga Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Bahkan salah satu bisnis awal yang dirintisnya pada saat masih kuliah, bisnis cuci motor dan mobil diberi nama Lorenzo Snow Wash 99 yang terinspirasi dari juara dunia 5 kali legenda MotoGP, Jorge Lorenzo yang memiliki nomor balap 99.

Gilang berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan MS Glow For MEN bisa menjadi salah satu produk kebanggaan yang mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

Sebelumnya, MS GLOW For MEN mengumumkan menjadi salah satu sponsor untuk Gresini Racing Team yang tampil dengan dua pembalap Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio di kelas MotoGP tahun 2022 kali ini. Logo MS GLOW For Men akan terlihat untuk pertama kalinya di motor, wearpack balap, serta di area pit box tim dan truk milik Gresini Racing pada ajang Gran Premio d'Italia Oakley di Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Toscana, Italia.

MS GLOW For MEN sendiri merupakan produk skincare terkemuka di Indonesia yang diperuntukkan bagi pria. Brand ini menyasar semua lapisan masyarakat yang peduli dengan perawatan dan kesehatan kulit mereka. Dengan jutaan pelanggan di pihaknya, MS GLOW For MEN optimis menjadi salah satu brand partner dari Indonesia untuk Gresini Racing. Seperti yang sudah di umumkan sebelumnya, MS GLOW For Men akan menjalin kerja sama dengan Gresini Racing sampai dengan akhir musim balapan tahun 2022.

Pihak Gresini Racing melalui Carlo Melini mengungkapkan bergabungnya MS Glow For MEN, semakin mendekatkan tim kami dengan Indonesia yang banyak memberikan dukungan selama ini. Carlo menambahkan juga kerjasama ini bisa memberikan eksposur lebih untuk brand MS Glow For Men dan membangun program aktivasi untuk produk dan brand yang kuat bersama-sama. (*)