Intip Spesifikasi Suzuki Ertiga Hybrid, yang Dirumorkan Jadi Pesaing Avanza

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dirumorkan bakal memperkenalkan mobil baru Suzuki Ertiga hybrid pada tahun ini. Mobil hybrid baru tersebut diisukan bakal menjadi pesaing bagi Toyota Avanza di pasar Indonesia.

Ertiga hybrid sendiri kabarnya bakal diluncurkan dalam dua tipe, yaknmi Ertiga DX dan SS. Suzuki juga diperkirakan bakal menyematkan sejumlah fitur baru, yakni lebih dari 10 teknologi canggih.

Fitur-fitur itu adalah Engine Auto Stop, Gear Shift Indicator, Cruise Control, Guide Me Light, Auto Retratable Outside Mirror, New Front Grille Design, New Alloy Wheel Design, New Short Pole Antenna Type, New Chrome Backdoor Garnish, hingga Hybrid Emblem.

Lalu terdapat pula New Color Mellow Deep Red, New MID Design with Hybrid information, New Ambience Color, New Interior Ornament, New Color Seat Materal. Nantinya, sejumlah fitur itu ada yang hadir di semua tipe Ertiga hybrid, atau hanya salah satunya.

Suzuki diprediksi bakal menggunakan mesin K15B 1.500 cc plus Smart Hybrid Technology ISG dan baterai lithium-ion 12 volt. Suzuki Ertiga hybrid diprediksi bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 PS dan torsi 138 Nm.

Produsen juga diklaim bakal menawarkan teknologi Suzuki Smart Hybrid yang bisa mengoptimalkan efisiensi mobil. Nantinya teknologi itu bekerja mengandalkan dua komponen, yakni Integrated Stater Generator (ISG) dan Lithium-Ion Battery.

ISG sendiri dikabarkan memberikan keuntungan bagi para konsumen, karena teknologi tersebut mampu membantu mobil lebih irit bahan bakar. Pasalnya, keika mesin mati atau berhenti, baterai mobil akan bekerja untuk menggerakkan roda.

Nantinya baterai mobil bakal memberikan tambahan tenaga ke mesin saat mobil berakselerasi. Patut dinantikan bagaimana teknologi tersebut bekerja pada mobil baru Suzuki Ertiga hybrid.

Baca: Harga Mobil Toyota di Auto2000 per Juni 2022, Ada Perubahan?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.