Kawasaki Rilis Tiga Produk Terbaru, Ada Sepeda Listrik untuk Anak-anak

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) melengkapi line-up 2022 dengan memperkenalkan KLX230S dan KLX230SM terbaru serta sebuah sepeda listrik yang diberi nama Elektrode. KLX230S ditawarkan dengan harga Rp 49,9 juta, KLX230SM Rp 54,5 juta, dan sepeda listrik Elektrode Rp 20 juta.

Head Sales & Promotion KMI Michael C. Tanadhi mengatakan bahwa Kawasaki Indonesia sudah menanti momentum ini untuk menjawab kebutuhan konsumen di Tanah Air.

"Kawasaki selalu coba komitmen untuk mengembangkan teknologi baru. Dengan dua motor dan sepeda listrik terbaru Kawasaki ini, kami siap berikan kesenangan dan kenikmatan bagi pengguna motor dan sepeda listrik di segala usia," kata Michael dalam keterangan resmi, Kamis, 9 Juni 2022.

Kawasaki KLX230SM 2023. (KMI)

Menurut Michael, Kawasaki KLX230S terbaru mendapatkan penyegaran yang lebih agresif dibanding model sebelumnya. Ia mengklaim para rider penggemar adventure akan memandang KLX230S terbaru sebagai motor trail yang tangguh untuk segala medan.

Motor ini memiliki kapasitas mesin yang sama dengan KLX230SM. Model terbaru ini memiliki tampilan khas Low Down Seat, atau jok yang didesain rendah. Lebih rendah dibanding seri KLX lainnya.

Sedangkan KLX230SM mengisi segmen penggemar kelas supermoto. KLX230SM ini juga disebut sebagai alternatif bagi penggemar model D-TRACKER X, namun dalam versi yang lebih ringan.

Sepeda listrik Kawasaki Elektrode 2023. (KMI)

Elektrode merupakan sepeda listrik pertama yang dipasarkan Kawasaki di Indonesia. KMI mengklaim sepeda listrik ini dapat dikendarai oleh anak-anak usia 3 hingga 8 tahun. Elektrode dibekali motor listrik 250 watt sebagai penggeraknya.

Sepeda listrik yang tersedia dalam warna ikonik, lime green, dibekali baterai lithium-ion yang bisa digunakan untuk berkendara hingga 2,5 jam. Pengisian kembali daya baterai juga memerlukan waktu 2,5 jam. Sepeda listrik yang terinspirasi dari motocross ini memiliki tiga mode kecepatan yang dapat dipilih yakni Rendah (maks 8 km per jam), Sedang (maks 12 km per jam), dan Tinggi (maks 21km per jam).

Baca juga: Kawasaki KLX 230 Buatan Indonesia Akan Diekspor ke Amerika

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.