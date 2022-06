Suzuki Ertiga Hybrid Resmi Diluncurkan, Harganya Rp 270 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan mobil All New Suzuki Ertiga Hybrid di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, hari ini, Jumat, 10 Juni 2022.

Presiden Direktur Suzuki Indonesia Shingo Sezaki menyebutkan kehadiran mobil hybrid terbaru ini tak terlepas dari visi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Suzuki pun mencoba berkontribusi dalam menyambut era elektrifikasi.

“Hari ini kami bersemangat menghadirkan produk baru kami, yaknj All New Ertiga Hybrid. Suzuki Ertiga Hybrid diproduksi di pabrik Cikarang, dan akan dikirimkam ke pelanggan Indonesia, serta akan diekspor ke mancanegara,” kata dia.

menurut dia, Suzuki Ertiga Hybrid adalah model hybrid pertama merek itu di Indonesia. Mobil baru ini diklaim sebagai model Low Carbon Emission Vehicle Hybrid.

All New Ertiga Hybrid sendiri diluncurkan di pasar Indonesia dengan dua varian, yakni SS dan GX. All New Ertiga Hybrid tipe SS bakal dipasarkan dengan harga Rp 292.300.000. Sedangkan tipe Ertiga Hybrid GX Rp 270.300.00 (on the road Jakarta).

Mobil baru Suzuki tersebut menggunakan mesin tipe K15B 4 silinder berkekuatan 1.462 cc. Ertiga Hybrid bisa menyemburkan tenaga 104.7 PS dan torsi puncak 138 Nm.

