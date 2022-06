Melihat 17 Ubahan Baru All New Suzuki Ertiga Hybrid

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan All New Suzuki Ertiga Hybrid pada hari ini, Jumat, 10 Juni 2022. Mobil baru ini hadir dengan dua varian, yakni GX dan SS.

All New Suzuki Ertiga Hybrid adalah sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh President Director Suzuki Indonesia, Shingo Sezaki.

“Kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan terus meningkat. Tapi di sisi lain, mobil-mobil elektrifikasi yang ada saat ini harganya di atas daya beli mayoritas. Maka, dengan studi yang komprehensif dan mendalam, kami membuat inovasi dengan menggabungkan tren teknologi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat

Indonesia,” kata dia dalam rilis.

All New Suzuki Ertiga diklaim mendapatkan 17 ubahan dari berbagai komponen, baik dari sisi eksterior dan interiornya. Pada bagian dalam, diketahui ada enam pembaruan, yakni Interior Ornament, Meter Cluster With New Mid, Leather Steering Wheel Carbon Pattern Design (untuk tipe SS), Red Stitch Look Seat (SS), Cruise Control dan Black & Grey Interior Ambience.

Sementara itu pada bagian eksteriornya diketahui mendapatkan enam pembaruan. Beberapa ubahan itu di antaranya adalah Dual Tone Allow Wheel (tipe SS), Hybrid Emblem (SS dan GX), Pejector Headlamps With New Auto Headlight & Guide Me Light, Electric and Auto Foldable Mirror, Antena, dan Front Grille Design.

Ubahan yang paling menonjol pada mobil hybrid baru ini adalah teknologi Suzuki Smart Hybrid. Fitur ini diketahui lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan dengan mobil konvensional.

All New Suzuki Ertiga Hybrid sendiri menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.

ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke Lithium-Ion Battery. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (engine auto start stop aktif).

Lima perubahan lainnya terdapat pada sejumlah fitur canggih yang mendukung teknologi Suzuki Smart Hybrid. Fitur tersebut adalah New ESP (Electronic Stability Programme), New Hill Hold Control, New GSI (Gear Shift Indicator), New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light.

Dengan teknologi terbaru dan fitur-fitur terkini, All New Suzuki Ertiga Hybrid diyakini akan menjadi pelopor mobil elektrifikasi yang terjangkau masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama bagi yang tinggal di kota-kota besar.

Berikut harga On The Road All New Ertiga Hybrid untuk wilayah Jakarta pada Juni 2022:

All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp292.300.000

All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp270.300.000.

Baca: Soal Mobil Elektrifikasi, Suzuki Punya Pengalaman Pasarkan Ertiga Diesel

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.