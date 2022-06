Bus Listrik UNJ Meluncur, Mampu Melaju 300 Km Sekali Isi Daya

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar peluncuran bus listrik UNJ dan sepeda listrik karya dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik UNJ.

Peluncuran digelar hari ini, Jumat, 10 Juni 2022, di Lobby Rektorat, Kampus A UNJ.

Fitur-fitur unggulan bus listrik kampus UNJ di antaranya Smart Key for Multi User and Geofancing System, Smart Parking System for Anti Theft and Tracking System, Grid Panel Surya, Public Plug-In, Genset System for Emerging, serta Fast Charging System 1.0 Hours.

Bus listrik UNJ berkapasitas 8 orang penumpang yang sangat cocok untuk shuttle bus. Jarak yang dapat ditempuh mencapai 100 km dengan kapasitas baterai hingga 300 km. Pada bagian belakang bus listrik tersebut terdapat videotron yang menampilkan video.

Hadir dalam peluncuran bus listrik tersebut Rektor UNJ Komarudin, Dekan Fakultas Teknik Uswatun Hasanah, para wakil rektor, dan para dekan.

Kemudian hadir mitra kerjasama yakni PT PLN (Persero), PT Sari Teknologi, PT Len Industri, dan PT Prakarsa Putra Karoseri, serta para dosen dan mahasiswa tim pengembang kendaraan listrik.

Uswatun Hasanah selaku mengatakan hasil karya dosen dan mahasiswa itu awalnya adalah gagasan dan ide dari Rektor UNJ untuk menghasilkan alat transportasi internal kampus yang ramah lingkungan dan berteknologi masa depan.

“Nantinya kami harap bisa membuat beberapa mobil lagi dan menambahkan fitur-fitur unggulan lainnya,” ujar Uswatun Hasanah.

Menurut Rektor UNJ Komarudin, UNJ semestinya menjadi kampus urban yang bercirikan smart dan green kampus. Harapannya, kendaraan listrik tersebut menjadi program khusus yang akan terus dikembangkan.

“Mobil listrik UNJ kami namakan Elcara-0108, yaitu Electric Car of Rawamangun. Angka 01 adalah generasinya yang menunjukkan generasi pertama dan 08 adalah kapasitas penumpangnya” ujar Komarudin.

