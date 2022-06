Target Penjualan Mobil Suzuki Ertiga Hybrid Tahun Ini

Reporter: Non Koresponden

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan All New Ertiga Hybrid pada Jumat, 10 Juni 2022. Mobil baru ini hadir dengan dua varian, yakni GX dan SS. FOTO: TEMPO/Rafif

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan target penjualan mobil terbaru All New Suzuki Ertiga Hybrid. Itu disampaikan langsung oleh 4W Director Marekting PT SIS Donny Saputra.

All New Suzuki Ertiga Hybrid sendiri baru saja diluncurkan pada hari ini, Jumat, 10 Juni 2022, di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara. Menurut Donny, target penjualan mobil seluruh varian Ertiga, termasuk versi mobil hybrid, ditargetkan 18 ribu unit pada tahun ini.

“Sebanyak 18 ribu Ertiga total, kami harap komposisinya lebih tinggi di hybridnya. Secara produksi dan kapasitas produksi kami siap dan juga tidak hanya untuk pasar domestik, akan tetapi penerimaan teknologi hybrid ini kami harapkan juga ke negara tujuan kami,” kata dia.

Donny berasumsi penjualan mobil pada enam bulan pertama kemungkinan besar Suzuki Ertiga Hybrid bakal lebih tinggi. Diprediksi penjualan mobil hybrid pada periode tersebut, kata Donny, bisa lebih tinggi hingga 70-80 persen.

“Kenapa seperti itu? Karena 4 tahun belakangan, baik di pasar LMPV maupun LSUV, grade-grade yang tinggi ini menjadi volume maker di masing-masing merek dan itu juga terjadi di Suzuki,” ujar dia menambahkan.

Head of Fleet Sales PT SIS Sukma Dewi menjelaskan bahwa target market share All New Suzuki Ertiga Hybrid diharapkan tak lebih kecil dari model sebelumnya. Pada tahun kedua sejak peluncuran Suzuki Ertiga Diesel Hybrid di 2012, model itu mampu mencapai market share 12,6 persen di kelas LMPV.

“Kami mengharapkan market share 11 persen di kelas LMPV tahun ini. Berdasarkan penjualan mobil Suzuki secara total, Suzuki Ertiga berkontribusi 18-20 persen,” kata dia.

Baca: Simak Perkiraan Harga Mobil Suzuki Ertiga Hybrid

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto