Yamaha Hadir di Jakarta Fair 2022 dengan Tema Blue Core Hybrid

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha Indonesia dikabarkan bakal menghadiri gelaran Jakarta Fair di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 9 Juni-17 Juli 2022. Dalam acara tersebut, produsen mengklaim akan mengusung tema Blue Core Hybrid.

Maka dari itu Yamaha Indonesia bakal memperkenalkan teknologi electric vehicle (EV). Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Koordinator Chief Yamaha DDS Jabodetabek Frengky Rusli.

"Mengusung tema Blue Core Hybrid, Yamaha ingin memberikan pengunjung pengalaman berbeda yang lebih canggih dan menarik. Selain menampilkan produk-produk unggulan Yamaha dari Classy Yamaha, Maxi Series, livery khusus Yamaha 60th World Grand Prix dan juga bLU cRU, arena Yard Built, serta Electric Vehicle (EV) Yamaha,” kata dia, dikutip dari Antara.

Yamaha nantinya bakal menyambut para pengunjung Jakarta Fair 2022 dengan line up skuter 125. Beberapa model yang akan dibawa di kelas 125 itu adalah Yamaha Fazzio Hybrid-Connected, Yamaha FreeGo, Yamaha Gear 125, Yamaha X-Ride, Fino Series, dan Mio Series.

Tak hanya bisa menyaksikan saja, akan tetapi pengunjung juga diberi kesempatan untuk melakukan test ride untuk tipe-tipe tertentu. Beberapa model yang disediakan untuk diuji coba adalah Yamaha Fazzio Hybrid-Connected, Yamaha XMAX 250, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan Lexi 125.

Pengunjung yang tertarik dengan motorsport juga bisa memanjakan matanya di booth Yamaha ini. Mengingat produsen motor Jepang itu menyediakan Display Dyno Test bagi mereka yang ingin menjajal Quick Shifter pada model All New R15 Connected.

"Yamaha juga menyediakan rangkaian acara menarik, salah satunya Virtual Reality Experience berhadiah uang tunai, serta hadiah menarik lainnya dan juga banyak promo spesial bagi para konsumen yang hadir atau membeli motor ke booth Yamaha di JFK 2022,” kata Frengky.

Sekedar informasi, Yamaha bakal membawa line up kendaraan listrik, yakni motor konsep E-01, E-Vino dan sepeda listrik. Produsen juga menghadirkan technology corner agar pengunjung dapat mencoba aplikasi My Yamah dan Y-Connect.

