Suzuki Luncurkan Ertiga Hybrid di 34 Kota, dari Aceh hingga Jayapura

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Ertiga Hybrid resmi diluncurkan di Jakarta pada 10 Juni 2022. Setelah di Jakarta, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan mobil Low MPV berteknologi hybrid itu di 34 kota besar di Indonesia, dari Aceh hingga Jayapura. Periode peluncuran di kota-kota besar ini dilakukan pada 13 Juni hingga 2 Juli 2022.

Suzuki Ertiga Hybrid merupakan Low MPV pertama di Indonesia yang mengusung teknologi hybrid. Bagi Suzuki, ini adalah model hybrid yang ditawarkan setelah sebelumnya sempat memasarkan Ertiga Diesel dengan teknologi mild hybrid.

Model ini diklaim memiliki penambahan beragam fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa di antaranya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik, ramah lingkungan, memberikan pengalaman berkendara yang baru dan nyaman, eksterior modern, dan interior mewah.

4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan bahwa peluncuran Ertiga Hybrid yang dilakukan secara masif di 34 kota adalah respons Suzuki terhadap antusiasme konsumen di berbagai daerah.



”All New Ertiga Hybrid adalah salah satu produk unggulan baru kami dan informasinya sudah banyak permintaan dari berbagai kota sebelum diluncurkan,” kata Donny dalam keterangan resmi, Senin, 13 Juni 2022.

Menurut Donny, All New Ertiga Hybrid merupakan inovasi yang menggabungkan tren teknologi elektrifikasi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Mobil ini adalah solusi yang diharapkan bisa mengatasi kesenjangan daya beli masyarkat terhadap mobil elektrifikasi,” ujar dia.

Ertiga Hybrid dikembangkan dari basis Ertiga yang sudah ada dipasarkan di Indonesia. Model ini dilengkapi dengan 17 fitur terbaru. Mesin K15B di dapur pacu dipertahankan, ditambah dengan teknologi canggih Suzuki Smart Hybrid yang diklaim membuat kendaraan ini lebih efisien dan ramah lingkungan.

All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional dan ISG (Integrated Starter Generator) sebagai generator dan motor, serta Lithium-Ion Battery yang bersinergi dalam membantu kerja mesin.

Untuk mendukung penggunaan teknologi Suzuki Smart Hybrid ini, Suzuki menyematkan fitur terbaru New Electronic Stability Programme (tipe GX), New Hill Hold Control (GX-AT), New Gear Shift Indicator (di pilihan transmisi manual), New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light.

Dari segi eksterior, model ini mendapatkan sejumlah penyegaran seperti New Front Grille Design, New Auto Retractable Outside Mirror, New Antenna Type, New Alloy Wheel Black Polish Design, New Backdoor Garnish Design, New “Hybrid” Emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Sedangkan dari segi interior, model ini kini tampil dengan menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.

Suzuki Ertiga Hybrid merupakan model yang mengisi segmen Low MPV, bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Avanza-Veloz, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Nissan Livina, dan Wuling Confero.

Daftar harga Ertiga Hybrid Juni 2022 (on the road DKI Jakarta):

All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp292.300.000

All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp270.300.000

