9 Tips Kendarai Motor Sport Fairing Yamaha R15M Connected-ABS

Ridho Wisnu, pemilik motor sport firing All New Yamaha R15M Connected-ABS asal Semarang. FOTO: Yamaha Yogyakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar motor sport fairing dikenal memiliki kebanggaan tersendiri saat memacunya di jalanan. Tampilan serta fitur dan teknologi modern menjadi keunggulan motor jenis itu.

Yamaha Riding Academy Yogyakarta mengatakan perlu diperhatikan posisi tubuh yang benar agar penggemar motor sport fairing dapat merasakan kualitas motor sport tersebut.

Pentingnya riding position disampaikan Ridho Wisnu, pemilik All New Yamaha R15M Connected-ABS.

"Riding position All New Yamaha R15M Connected-ABS sporty, enak dikendarai. Saya sudah terbiasa pakai motor sport fairing, jadi makin membantu untuk menerapkan posisi tubuh yang tepat agar semakin nikmat mengendarai All New R15M Connected-ABS,” kata mahasiswa asal Semarang itu, yang dikutip hari ini, Kamis, 16 Juni 2022.

Yamaha Riding Academy Yogyakarta pun memberikan beberapa tips posisi tubuh yang tepat saat berkendara motor sport fairing:

1. Kenali karakter posisi berkendaranya agar biker dapat menyesuaikannya ketika menjajal motor sport fairing

2. Walau tipe motor sport dan posisi tubuh cenderung menunduk namun badan diupayakan selalu relaks

3. Posisi kepala menghadap ke depan agar pandangan tetap luas, hindari terlalu menunduk karena akan membuat pandangan terbatas dan akan sulit jika melewati jalan dengan banyak tikungan

4. Bahu dan tangan menyesuaikan posisi stang, usahakan tangan tetap menyiku agar pengendalian motor sport fairing maksimal terutama saat menikung

5. Pegang stang motor dengan cukup kuat dan relaks, hindari terlalu kuat dan kaku ini akan membuat pengendalian akan lebih sulit

6. Posisi duduk menyesuaikan posisi tangan dan bahu serta postur/ tinggi badan pengendara motor sport fairing dengan target tetap relaks

7. Posisi lutut mendekap tangki/body sepeda motor baik saat trek lurus maupun tikungan untuk menjaga keseimbangan

8. Posisi kaki menghadap ke depan, hindari posisi terbuka

9. Hindari selalu stand by di atas rem/pedal shift karena tanpa sadar kaki selalu menginjak rem sehingga motor sport fairing mengerem.

