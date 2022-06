Honda Civic e:HEV Debut di Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Automobile Thailand Co., Ltd memperkenalkan varian All New Honda Civic versi e:HEV untuk pertama kalinya di dunia. Model ini dijual dalam dua varian yaitu e:HEV RS dan e:HEV EL.

All New Civic e:HEV menggunakan e:HEV full-hybrid system menggabungkan dua motor elektrik yaitu Motor generator dan Motor Drive serta mesin 2.0 liter DOHC Direct injection Atkinson Cycle.

Pengemudi dapat memilih tiga mode berkendara yaitu EV Drive Mode, Hybrid Drive Mode serta Engine Drive Mode sesuai dengan keinginan. Selain itu, tiga mode berkendara lainnya juga tetap tersedia pada varian ini, yaitu; ECON, Normal dan Sport sama seperti yang tersedia pada varian mesin bensin.

Honda Civic e:HEV 2022. (Honda Thailand)

Tenaga yang dihasilkan mampu mencapai 315 Nm serta menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Selain itu juga All new Honda Civic e:HEV dilengkapi dengan berbagai teknologi terdepan seperti; Honda Sensing, Honda Smart Key System with Honda Smart Key Card, Remote Engine Start, 10.2-inch TFT Multi Information Display, 9-inch Advanced Touch Display Audio yang terkoneksi dengan Apple CarPlay serta Android Auto dan masih banyak lagi.

Varian All New Honda Civic hybrid ditargetkan terjual sebanyak 8.300 unit per tahunnya ketika sudah mulai dipasarkan secara massal ke depannya. Selain itu, Honda juga memberikan garansi sepuluh tahun untuk baterai hybrid nya serta garansi lima tahun untuk mileage hybrid system nya.

President and CEO Honda Automobile Thailand Co., Ltd Noriyuki Takakura mengatakan All New Civic e:HEV mendapatkan respons yang baik setelah debut di ajang Motor Show di Thailand kemarin.

”Honda Civic e:HEV mendapatkan respon yang sangat baik dari publik dalam kurun waktu dua setengah bulan,” kata Takakura dalam keterangan resmi, Kamis, 16 Juni 2022.

