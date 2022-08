Brio Mobil Terlaris, Penjualan Honda di GIIAS 2022 Melonjak 30 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan mobil Honda selama Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2022 pada 11-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Kabupaten Tangerang, lebih tinggi 30 persen dibandingkan saat GIIAS 2021. Honda Brio pun menjadi mobil terlaris.

PT Honda Prospect Motor mencatatkan penjualan mobil selama 11 hari pameran otomotif itu sebanyak 1.965 unit.

"Kami umumkan angka penjualan mobil di booth Honda selama pelaksanaan GIIAS 2022 yang telah memenuhi prosedur administrasi dengan booking fee,” kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy hari ini, Senin, 22 Agustus 2022.

Menurut Yusak Billy, mobil Honda terlaris diraih Honda Brio. Penjualan mobil Brio di GIIAS 2022 mencapai 676 unit, atau 35 persen dari total pemesanan mobil yang didapat Honda.

Model mobil terlaris lainnya adalah All New Honda HR-V (501 unit) kemudian All New Honda BR-V (454 unit).

Selama GIIAS 2022, Honda menampilkan 32 unit mobil terbaru di booth berukuran 2.394 m2. Booth Honda menyediakan dealing area yang mempunyai 40 dealing table yang nyaman bagi konsumen. PT Honda Prospect Motor juga menyediakan berbagai program penjualan mobil, bonus menarik, serta unit test drive selama GIIAS 2022.

Baca: 10 Tahun Honda Brio di Indonesia, Jadi LCGC Terlaris Terjual 453 Ribu Unit

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.