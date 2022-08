Persiapan WSBK 2022, ITDC Benahi Sirkuit Mandalika

TEMPO.CO, Mataram - Pengelola Sirkuit Mandalika melakukan pembenahan pada sirkuit (track improvement) menjelang kejuaraan dunia Motul FIM Superbike World Championship (WSBK) November 2022. Pembenahan trek dilakukan pada periode 20 Agustus hingga 30 September 2022.

Track improvement adalah modifikasi Sirkuit yang wajib dilakukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) BUMN pengelola kawasan The Mandalika bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai bagian dari ITDC Group atas permintaan Federation Internationale de Motocyclisme (FIM).

Kegiatan ini terdiri dari pengaspalan di lintasan Sirkuit, penambahan pelebaran run off di enam tikungan sirkuit dan penambahan ban sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas Sirkuit.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menjelaskan pekerjaan track improvement di Pertamina Mandalika International Circuit ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan FIM sekaligus mematangkan pekerjaan di lapangan.

Terkait dengan track improvement ini, Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro menyampaikan bahwa sirkuit ditutup dari segala bentuk aktivitas kunjungan hingga 1 Oktober 2022.

Menurut dia, wisatawan belum bisa berkunjung ke dalam sirkuit dalam jangka waktu pekerjaan track improvement berlangsung. "Para wisatawan tidak perlu kuatir, mereka tetap dapat menikmati lokasi wisata lain di The Mandalika yang tidak kalah indah seperti Kuta Beach Park, Pantai Seger, Tanjung Aan, dan Bukit Merese," kata dia.

ITDC-MGPA sendiri telah melakukan kick off meeting dengan Dromo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) pada 17 Agustus 2022 lalu untuk membahas pelaksanaan track improvement. Pekerjaan track improvement dimulai pada 20 Agustus 2022 dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12.

Karena untuk pekerjaan pelebaran run off, ITDC-MGPA perlu membersihkan area gravel terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan pelebaran run off. Kegiatan track improvement ini dikerjakan oleh PT PP (Persero) dengan sub kontraktor konsultan desain dan supervisi Studio Dromo Italia, yaitu konsultan yang mendesain dan membangun sejumlah sirkuit balap di dunia seperti Silverstone Circuit di Silverstone - Inggris, Spa Francorchamps di Belgia,

Selain melakukan track improvement, ITDC-MGPA juga tengah berupaya untuk mendapatkan homologasi roda empat dari Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) agar dapat melakukan berbagai kejuaraan internasional roda empat.

Sebelumnya, pihak FIA sendiri telah memberikan catatan dan rekomendasi mengenai pembenahan yang perlu dilakukan di Pertamina Mandalika International Circuit, salah satunya dengan membenahi area pit-in sembari konsultan terpilih melakukan perbaikan pada desain Sirkuit.

“Kami juga berharap FIA dapat sekaligus menghomologasi Sirkuit ini dan mudah-mudahan di tahun depan Pertamina Mandalika International Circuit dapat menjadi tempat untuk perhelatan berbagai balap roda empat,” kata Priandhi.

Sebagai informasi, Pertamina Mandalika International Circuit akan menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan internasional di antaranya adalah Shell Eco Marathon pada Oktober 2022 dan WSBK pada November 2022.

SUPRIYANTHO KHAFID

