280 Ribu SUV Hyundai Palisade dan Kia Telluride Ditarik Karena Rawan Kebakaran

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motor dan Kia di AS menarik lebih dari 280.000 mobil yang dijual di Amerika Utara karena berpotensi kebakaran. Departemen Transportasi AS menegaskan penarikan menyasar 245.030 SUV Hyundai Palisade (2020-2022) dan 36.417 SUV Kia Telluride (2020-2022).

"Kaitan derek aksesoris yang dijual melalui dealer dapat menyebabkan kelembaban masuk ke modul harness, menyebabkan korsleting. Dalam beberapa kasus, korsleting listrik dapat menyebabkan kebakaran saat mengemudi atau saat diparkir dan dimatikan," kata Departemen Transporasi AS, dikutip dari Yonhap hari ini, Kamis, 25 Agustus 2022.

Memang tidak ada laporan kebakaran, kecelakaan, atau cedera pengguna mobil SUV Hyundai Palisade dan Kia Telluride tersebut. Meskiu begitu produsen mobil tersebut akan melakukan penarikan dan perbaikan. Pemilik mobil disarankan memarkir mobil mereka di luar rumah dan bangunan lain sampai mobil diperbaiki.

Hyundai Palisade termasuk mobil terlaris di AS. Sedangkan Kia Telluride pernah menyabet World Car of the Year 2020.

Jika perbaikan sudah bisa dilakukan, pemilik mobil SUV Hyundai Palisade dan Kia Telluride (2020-2022) yang dilengkapi kabel kaitan trailer akan diberitahu melalui surat. "Supaya mereka membawa mobil ke dealer Hyundai atau Kia," tutur Departemen Transportasi AS.

