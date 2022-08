Persaingan Low MPV di GIIAS 2022, Mitsubishi Xpander Kalahkan Avanza dan Hyundai Stargazer

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengonfirmasi bahwa penjualan mobil Mitsubishi di pameran otomotif GIIAS 2022 sebanyak 3.589 unit. Mobil Low MPV Mitsubishi Xpander Series menjadi model mobil terlaris.

Penjualan mobil Mitsubsihi Xpander dan Xpander Cross berkontribusi sekitar 76 persen terhadap total penjualan Mitsubishi di GIIAS. Total penjualan mobil Xpander Series mencapai 2.719 unit. Sedangkan 24 persen lainnya disumbang model lain.

"Varian Xpander menerima 1.888 SPK, sementara Xpander Cross menerima 813 SPK. New Xpander Cross yang baru diluncurkan membukukan 556 SPK di GIIAS," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida kepada Tempo hari ini, Jumat, 26 Agustus 2022.

Capaian penjualan mobil Mitsubishi Xpander mengalahkan sejumlah model yang menjadi kompetitornya, seperti Toyota Avanza hingga Low MPV terbaru Hyundai Stargazer. Padahal masing-masing model tersebut menjadi mobil terlaris.

MPV All New Avanza menjadi model mobil terlaris Toyota dengan total penjualan 926 unit. Bila digabungkan dengan SPK All New Veloz 706 unit, maka total penjualan mobil Avanza - Veloz mencapai 1.632 unit.

Debut Hyundai Stargazer di GIIAS 2022 sukses menjadi primadona selama pameran berlangsung. Selama 11 hari perhelatan GIIAS, Hyundai mencatatkan SPK untuk Stargazer sebanyak 1.585 unit.

Baca: Mitsubishi Xpander Cross Facelift Rilis di GIIAS 2022

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.