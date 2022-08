Enea Bastianini Gabung Ducati Lenovo Team Mulai 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Ducati Lenovo Team mengkonfirmasi bahwa Enea Bastianini yang saat ini membela Gresini Racing akan menjadi tandem Francesco Bagnaia mulai 2023. Keputusan ini juga membuat Jorge Martin bertahan di Pramac Racing, tim satelit Ducati.

Rivalitas Bastianini vs Martin untuk masuk tim pabrikan Ducati ramai diperbincangkan ketika Jack Miller, pembalap yang saat ini membela Ducati Lenovo Team, memutuskan untuk pindah ke Red Bull KTM Factory Racing mulai musim 2023.

Namun, beberapa hari setelah GP Austria dan menjelang GP San Marino, Ducati telah mengumumkan nama Bastianini mengisi kursi yang ditinggalkan Miller.

“Saya senang bisa bergabung dengan tim pabrikan Ducati mulai tahun depan. Itu adalah impian saya, dan sekarang telah menjadi kenyataan," kata Bastianini seperti dikutip dari laman resmi MotoGP.com, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Today and Tomorrow in a single photo! Enea will be red next year and we can’t be happier for you!

It’s a big achievement also for the Gresini Team. Bravo to everybody!#GresiniRacing #GresiniFamily #CiaoFausto pic.twitter.com/uFz1AIeUmi