Honda Gelar Pop Park All New BR-V di Kota-kota Besar di Indonesia

TEMPO.CO, Bekasi - PT Honda Prospect Motor menggelar program Pop Park All New BR-V di berbagai kota besar di Indonesia. Kick off digelar di Summarecon Mall Bekasi, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menyampaikan bahwa program Pop Park All New BR-V lebih difokuskan pada apresiasi kepada konsumen di Indonesia.

Di program ini, Honda juga menyediakan program test drive serta hiburan dan permainan untuk calon konsumen dengan berbagai hadiah menarik. Honda juga menampilkan program hiburan berupa band Gigi di Pop Park Mall Summarecon Bekasi pada Minggu, 28 Agustus 2022.

“Konsepnya, kami ingin berbagi kesenangan dengab keluarga di Indonesia. Sama seperti konsep dari All New BR-V yang memang didesain untuk keluarga di Tanah Air,” kata Billy dalam jumpa pers di Bekasi, Sabtu.

Billy menambahkan bahwa All New BR-V didesain berdasarkan penelitian yang dilakukan Honda di Indonesia. Konsep kendaraan dan penggunaan juga didasarkan pada kebutuhan konsumen.

“Kami ingin menekankan bahwa All New BR-V ini memang didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kebetulan segmennya adalah family, keluarga. Jadi itu disesuaikan dengan program Pop Park yang rencananya akan kami lakukan di berbagai kota besar tahun ini,” tutur dia.

Menurut Billy, All New BR-V cukup diminati oleh konsumen di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pasar domestik, kata Billy, All New BR-V sudah terkirim ke konsumen lebih dari 12 ribu unit dari Januari hingga Agustus 2022. “Di pasar ekspor, saat ini sudah ada 30 negara yang meminta pasokan All New BR-V buatan Indonesia. Dari 30 negara itu kami ekspor baru ke 7 negara. Sisanya tentunya kami akan berusaha untuk memenuhinya secepat mungkin,” kata Billy.

All New BR-V menjadi salah satu model terlaris Honda di pameran otomotif GIIAS 2022 dengan pemesanan sebanyak 454 unit.

