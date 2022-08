All New Honda BR-V Rakitan Indonesia Diminati 30 Negara

TEMPO.CO, Bekasi - PT Honda Prospect Motor menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 30 negara dari berbagai benua yang berminat untuk memasarkan All New BR-V. Perlu diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang saat ini merakit All New Honda BR-V.

"Dari 30 negara yang berminat, saat ini baru 7 negara yang menjadi tujuan ekspor All New BR-V," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing PT HPM di Bekasi, 27 Agustus 2022.

Negara-negara yang saat ini sudah memasarkan All New BR-V selain Indonesia antara lain Jamaika, Barbados, St. Lucia, hingga Trinidad & Tobago dengan total 1.000 unit. "Kami menargetkan sekitar 6.000 - 7.000 unit ekspor BR-V untuk tahun ini," kata Billy.

Billy menambahkan bahwa saat ini HPM akan terus memonitor perkembangan dari pasokan semikonduktor yang mempengaruhi produksi. Untuk All New BR-V, kata dia, pasokan semikonduktor lebih stabil dibanding model lainnya.

12.000 unit sudah dikirim ke konsumen

HPM mulai mengirimkan All New BR-V ke konsumen di Indonesia sejak Januari 2022. Billy mengklaim bahwa total pengiriman ke konsumen hingga Agustus 2022 sudah mencapai 12 ribu unit.

Billy mengklaim bahwa All New BR-V merupakan model Low MPV yang didesain dan dirancang untuk keluarga di Indonesia.

Model ini, kata Billy, mengedepankan kenyamanan, fungsionalitas, dan performa yang memang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di Tanah Air.

"Performa All New BR-V bisa diandalkan, saat ini paling besar di kelasnya (121 PS)," ujar Billy di sela-sela kick off program Pop Park All New BR-V di Mall Summarecon, Bekasi, 27 Agustus 2022.

