Honda Gandeng LG Bikin Pabrik Baterai Mobil Listrik di Amerika Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Honda menggandeng LG Energy Solution dalam membangun pabrik baterai mobil listrik untuk merek Honda dan Acura. Hasil produksi baterai ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan di pasar Amerika Utara.

Pabrik baterai kendaraan listrik ini memiliki nilai investasi mencapai US$ 4,4 juta. Pabrik baru yang berlokasi di Amerika Serikat diklaim mampu memproduksi baterai sebesar 40 GWh setiap tahunnya.

Menurut President, CEO and Representative Director of Honda Motor Co., Ltd., Toshihiro Mibe, kerja sama ini bertujuan mewujudkan pengadaan baterai EV yang merupakan komponen penting bagi kendaraan listrik. Kemitraan ini juga akan menjadi bagian pendekatan Honda di wilayah Amerika Utara.

“Honda terus berupaya mewujudkan netralitas karbon untuk semua produk dan juga aktivitas perusahaannya pada tahun 2050, sesuai dengan perusahaan kami,” ucap Mibe dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 31 Agustus 2022.

Pabrik baru ini akan memproduksi jenis baterai pouch-type untuk menyuplai pabrik kendaraan listrik Honda di Amerika Utara. Pabrik baterai ini dijadwalkan mulai dibangun pada 2023 dengan target produksi massal advanced Lithium-ion battery cells pada akhir 2025.

Untuk diketahui, Honda sendiri telah menyampaikan rencananya untuk meluncurkan 30 model mobil listrik di tahun 2023. Model terbaru ini ditargetkan diproduksi dengan volume mencapai 2 juta unit per tahun.

Honda juga berusaha mewujudkan netralitas karbon untuk semua lini produk serta aktivitas perusahaannya pada tahun 2050.

