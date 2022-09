Harga BBM Naik, Gaikindo Waspadai Dampaknya Terhadap Penjualan Mobil Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) mewaspadai dampak kenaikan harga BBM terhadap penjualan mobil baru.

Gaikindo belum bisa memprediksi seberapa besar pengaruh kenaikan harga BBM tersebut terhadap penjualan mobil secara nasional.

"Tapi mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh ya. Pokoknya kami harapkan pengaruhnya tidak terlalu besar," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 5 September 2022.

Menurut Jongkie, dampak terhadap penjualan mobil baru harus dilihat dari beberapa kenaikan harga komponen yang terkait.

Pada Sabtu, 3 September 2022, Presiden Joko Jokowi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," ujar Jokowi dalam pengumuman kenaikan harga BBM.

Kini, harga Pertalite Rp 10 ribu per liter, Solar Rp 6.800 per liter, serta Pertamax Rp 14.500 per liter.

