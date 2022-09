Harga BBM Lebih Murah dari Pertalite, Catat Lokasi SPBU Vivo

TEMPO.CO, Jakarta - SPBU Vivo mendadak viral belakangan ini pasca pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar. Banyak pengendara yang memburu produk BBM dari Vivo karena harganya yang lebih murah ketimbang Pertalite.

Sebagai perbandingan, saat ini Pertamina menjualan BBM jenis Pertalite (RON 90) dengan harga 10.000 per liter, kemudian Pertamax (RON 92) dengan harga Rp 14.500 per liter, Pertamax Turbo (RON 98) dengan hargar Rp 15.900 per liter, serta Solar Rp 6.800 per liter.

Sementara Vivo menjual BBM Revvo 89 (RON 89) dengan harga Rp 8.900 per liter, diikuti Revvo 92 (RON 92) dengan harga Rp 15.400 per liter, dan Revvo 95 (RON 95) dengan banderol Rp 16.100 per liter.

Bila dibandingkan dari kedua perusahaan tersebut, memang harga BBM Pertamina masih lebih murah dari Vivo secara keseluruhan. Vivo hanya unggul lewat produk Revvo 89 bila dibanding dengan harga Pertalite, namun keduanya memiliki nilai Research Octane Number (RON) yang berbeda.

Kini masyarakat pengguna Pertalite lebih banyak beralih ke BBM Revvo 89 karena harganya yang lebih murah. Apalagi perbedaan nilai RON antara Revvo 89 dengan Pertalite tidak berbeda jauh.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui di mana saja lokasi dari SPBU di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut Tempo rangkum lokasi-lokasi SPBU Vivo, dikutip dari Bisnis.com hari ini, Senin, 5 September 2022:

1. SPBU Vivo MT Haryono - Lokasi: RT 11/RW 5, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan

2. SPBU Vivo Pejaten - Lokasi: Jalan Warung Jati Barat, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

3. SPBU Vivo Pasar Minggu - Lokasi: Jalan Raya Pasar Minggu, RT8/RW, Pancoran, Jakarta Selatan

4. SPBU Vivo Antasari - Lokasi: Jalan Cipete Raya, RT 6/RW 1, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan

5. SPBU Vivo Kemang - Lokasi: Jalan Kemang Raya Nomor 32, RT 12/RW 5, Bangka, Mampang, Jakarta Selatan

6. SPBU Vivo Bintaro 1 - Lokasi: RT 8/RW 8, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

7. SPBU Vivo Bintaro Sektor 7- Lokasi: Jalan Moh. Husni Thamrin Nomor 7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan

8. SPBU Vivo Bintaro Sektor 9 - Lokasi: Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan

9. SPBU Vivo Cideng - Lokasi: Jalan Cideng Timur Nomor 15P, RT 1/RW 5, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

10. SPBU Vivo Hankam - Lokasi: Jalan Raya Mabes Hankam RT 005/RW 2, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur

11. SPBU Vivo Kedoya - Lokasi: Jalan Panjang Nomor 13, RT 6/RW 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

12. SPBU Vivo Daan Mogot - Lokasi: Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

13. SPBU Vivo Modernland - Lokasi: Tangerang, RT 002/RW 006, Babakan, Kecamatan Tangerang, Tangerang, Banten

14. SPBU Vivo Jatibening - Lokasi: RT 002/RW 001, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

