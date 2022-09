Harga BBM BP Turun, Segini Perbandingannya dengan Pertamina dan Vivo

TEMPO.CO, Jakarta - BP-AKR menurunkan harga BBM mereka di tengah naiknya harga Pertalite. Berdasarkan informasi resmi yang Tempo terima, penurunan harga ini efektif berlaku sejak 1 September 2022.

Penurunan harga BBM ini berlaku untuk seluruh produk, yakni BP 90, BP 92, BP 95, dan BP Diesel. penurunan tertinggi harga BBM BP tersebut mencapai Rp 1.700 per liter.

Harga BBM tipe BP 90 (RON 90) dilaporkan turun dari Rp 15.850 per liter menjadi Rp 15.320, diikuti BP 92 (RON 92) yang turun harga dari Rp 15.990 per liter menjadi Rp 15.420 per liter.

Sementara untuk BP 95 (RON 95) juga mengalami penurunan dari Rp 17.900 per liter menjadi Rp 16.130 per liter, dan BP Diesel dari Rp 19.280 per liter menjadi 17.990 per liter.

Meskipun sudah mengalami penurunan harga, namun harga BBM BP ini masih lebih mahal bila dibandingkan dengan BBM Pertamina dan BBM milik SPBU swasta lainnya, seperti Vivo.

Pertamina saat ini menjual Pertalite (RON 90) dengan harga Rp 10.000 per liter, lalu Pertamax (RON 92) dijual dengan harga Rp 14.500 per liter. Kemudian Pertamax Turbo (RON 98) dijual Rp 15.900 per liter, Dexlite Rp 17.100 per liter, Pertamina Dex Rp 17.400 per liter, dan Solar Rp 6.800 per liter.

Sementara untuk BBM Vivo, Revvo 89 yang semula haganya hanya Rp 8.900 per liter, sekarang naik menjadi Rp 10.900 per liter. Kemudian untuk Revvo 92 dijual Rp 15.400 per liter dan Revvo 95 dibanderol Rp 16.100 per liter.

