Toyota GR Corolla Masuk Amerika Serikat, Harga Mulai Rp 551 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota GR Corolla masuk Amerika Serikat sebagai pengganti GR Yaris yang tidak hadir di negara tersebut. GR Corolla ini hadir dalam tiga model, yakni edisi terbatas Morizo Edition, Core Edition, dan Circuit Edition.

Melansir laman Autoblog hari ini, Kamis, 8 September 2022, model Edisi Morizo dibanderol dengan harga US$ 50.000 atau sekitar Rp 745,7 juta. Kemudian model Core Edition dilego US$ 37.000 atau Rp 551,8 jutaan, dan model Circuit Edition dibanderol US$ 43.995 atau sekitar Rp 656 juta.

Bicara spesifikasi, GR Corolla ini mengusung mesin Toyota Dynamic Force tiga silinder turbo dengan kode mesin G16E-GTS. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 300 PS dan torsi 370 Nm.

Pada model Morizo Edition, bobot mobil hanya 1.445 kg atau lebih ringan 48 kg dari Circuit Edition. Pada edisi terbatas ini, Toyota juga melepaskan kursi belakang mobil speaker pintu belakang, pengatur jendela belakang, dan bilah wiper belakang. Kemudian velgnya menggunakan ukuran 18 inci dengan desain eksklusif.

Model Core Edition hadir dengan jok sport, aksen interior hitam dan abu-abu, pedal alumunium, layar instrumen 12,3 inci, layar infotainment 8 inci yang terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta sistem audio enam speaker.

Tidak hanya itu, model Core ini juga mendapatkan paket Performance dengan penambahan limited slip. Kemudian juga paket teknologi dengan navigasi, pengisian daya ponsel nirkabel, sistem audio JBL 8 speaker, serta kursi dan setir dengan pemanas.

Lalu untuk Circuit Edition hadir dengan opsi ekstra model dari Core Edition, dengan peningkatan visual interior dan eksterior, kontrol iklim otomatis, dan tombol shift dengan tanda tangan bos Toyota, Akio Toyoda. Model Circuit ini dilengkapi dengan atap serat karbon untuk meningkatkan pusat gravitasi.

Toyota GR Corolla ini dilengkapi sejumlah fitur keselamatan seperti automatic emergency braking with pedestrian detection, adaptive cruise control, lane centering, blind-spot monitoring, rear cross-traffic alert dan automatic high-beam highlights.

