Ferrari Gunakan Livery Kuning di Grand Prix Monza

TEMPO.CO, Jakarta - Tim balap Formula 1 Ferrari akan menggunakan livery khusus untuk balapan di kandang mereka akhir pekan ini di Monza, Italia. Warna dasar merah khas Ferrari akan dihiasi dengan warna kuning untuk merayakan 75 tahun eksistensi mereka.

Desain baru ini mencakup warna kuning pada sirip, sayap belakang dan sayap depan sekaligus sorotan pada nomor start di mobil.

Sementara itu jaket balap untuk Charles Leclerc dan Carlos Sainz serta seragam tim di garasi akan diwarnai senada dengan mobil.

No red without yellow

Introducing our special edition livery and driver overalls for this weekend’s #ItalianGP

Full story: https://t.co/rNS68tRayk#essereFerrari @formula1game #F122game pic.twitter.com/DnZnwTqjjW