Promo Subaru di BCA Expo Hybrid 2022, Forester DP Mulai Rp 131,9 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia ikut serta dalam acara BCA Expo Hybrid 2022 yang berlangsung di ICE, BSD City, Tangerang, 9-11 September 2022. Melalui jaringan diler resminya, Plaza Subaru, Subaru memboyong sejumlah model mobilnya seperti All New Subaru BRZ, All New Subaru Forester, dan All New Subaru XV.

Dalam acara BCA Expo Hybrid ini, Subaru menghadirkan sejumlah program penjualan seperti bunga hingga 2,25 persen, diskon biaya administrasi hingga Rp 1 juta, DP 0 persen, hingga instant approval bagi nasabah terpilih.

“Saya mengundang penggemar Subaru datang ke BCA Expo Hybrid untuk melihat dan test drive kendaraan lansung terbaru dari Subaru. Nikmati juga program khusus kredit kendaraan dari BCA yang tersedia secara terbatas,” kata Direktur Plaza Subaru Carlos Sanusi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 9 September 2022.

Subaru juga menghadirkan program DP dan angsuran khusus. Misalnya Subaru XV 2.0i-S ditawarkan dengan angsuran mulai dari Rp 8 jutaan dan DP mulai dari 89,9 juta. Kemudian untuk tipe Subaru XV 2.0i-S EyeSight angsurannya mulai dari Rp 9 jutaan dan DP mulai dari Rp 99,9 juta.

Kemudian untuk Subaru Forester 2.0i-L ditawarkan dengan angsuran mulai dari Rp 11 jutaan dan DP mulai dari Rp 115,9 juta. Sementara untuk Forester 2.0i-S EyeSight angsurannya mulai dari Rp 12 jutaan dan DP mulai dari Rp 131,9 juta.

Terakhir, untuk All New Subaru BRZ M/T dijual di BCA Expo dengan angsuran mulai dari Rp 15 jutaan dan DP mulai dari Rp 247,5 juta. Sedangkan untuk BRZ A/T EyeSight angsurannya mulai dari Rp 16 jutaan dan DP mulai dari Rp 255 juta.

