Sebelum WSBK, Sirkuit Mandalika Gelar Shell Eco Marathon

TEMPO.CO, Mataram - Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) The Mandalika menyambut baik penyelenggaraan Shell Eco Marathon Indonesia 2022 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 11-15 Oktober 2022 mendatang.

Shell Eco Marathon merupakan kompetisi inovasi kendaraan hemat energi yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia oleh Shell. Kompetisi ini menantang para pelajar dan mahasiswa perguruan tinggi dari berbagai negara untuk berinovasi merancang dan membangun kendaraan paling hemat energi.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengaku sangat bangga The Mandalika menjadi destinasi pilihan untuk penyelenggaraan event Shell Eco Marathon di tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa The Mandalika bisa menjadi bagian dari perjalanan inovasi mobilitas masa depan oleh generasi muda di Indonesia.

Ia mengatakan The Mandalika merupakan destinasi pariwisata yang unik karena menjadi satu-satunya kawasan pariwisata di Indonesia yang memiliki sirkuit internasional dengan pemandangan alam yang indah. Selain sirkuit, The Mandalika juga cocok untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga non balap seperti berenang, berselancar, trekking, voli pantai, dan paralayang.

Sirkuit Mandalika sendiri juga tidak hanya dapat digunakan untuk event balap motor, tapi juga untuk olahraga lari, jalan, maupun sepeda. Semua potensi dan kelengkapan ini menjadikan The Mandalika sebagai destinasi Sport Tourism yang sesuai untuk menggelar berbagai jenis kegiatan olahraga yang dipadukan dengan kegiatan pariwisata.

“Persiapan event Shell Eco-Marathon kami harap dapat berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa kembali menoreh sejarah di kancah internasional atas keberhasilannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan event tersebut,” ujar Troy.

Sebelumnya The Mandalika telah menjadi lokasi sejumlah event olahraga bergengsi antara lain Mandalika Ultra Trail 100 pada September 2022, L’Etape Indonesia pada Februari 2022, Mandalika Ultra Trail 100 dan HK Endurance Challenge tahun 2021. Ada juga ajang Paralayang Trip of Indonesia (TROI) 2019 dan TNI Marathon 2018, World Superbike (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022.

Ke depan, selain penyelenggaraan event Shell Eco-Marathon di tahun 2022, The Mandalika juga akan menjadi tuan rumah event sport tourism lainnya yakni WSBK Mandalika dan World Muscle Tour & Sport Festival pada November 2022.

“Kami harap event ini juga akan semakin menyemarakkan event-event kreatif dan inovatif lainnya dalam industri pariwisata, yang nantinya dapat mendorong pemulihan pariwisata untuk semakin membaik serta menciptakan multiplier effect yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Pulau Lombok, NTB,” tutup Troy.

SUPRIYANTHO KHAFID

