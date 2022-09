Toyota Kembangkan Prototipe GR86 Pakai Mesin 3 Silinder Turbo Milik GR Corolla

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota melalui divisi Gazoo Racing (GR) dikabarkan tengah mengembangkan prototipe GR86 dengan menggunakan mesin tiga silinder turbocharged. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada GR Corolla dan juga GR Yaris reli.

Melansir laman Autoblog hari ini, Senin, 12 September 2022, penggunaan mesin tiga silinder turbo ini akan menjadi sesuai bagi GR86, mengingat mobil ini diproduksi menggunakan mesin flat-four. Selain itu, prototipe GR86 ini juga akan menguji penggunaan bahan bakar sintetis.

"Ya, kami memikirkan masa depan tentang kemungkinan menggunakannya, tetapi tidak ada rencana konkret untuk saat ini," kata Kepala Insinyur Gazoo Racing, Naoyuki Sakamoto.

Belum diketahui output tenaga dari mesin baru yang akan digunakan pada Toyota GR86 ini. Namun bila mengacu pada mesin yang sama di GR Corolla, tenaga yang dihasilkan mesin tersebut sebesar 304 PS di 6.500 rpm, sementara di GR Yaris tenaga yang dihasilkan sebesar 272 PS di 6.500 rpm.

Penggunaan mesin baru ini kemungkinan akan membuat bobot GR86 menjadi lebih ringan, turun silinder, dan juga memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah. Rencananya, Prototipe GR86 Turbocharged ini akan diturunkan untuk ajang balap Super Taikyu Jepang.

Pada industri otomotif Indonesia, Toyota Astra Motor (TAM) baru meluncurkan All New GR86 dalam ajang GIIAS 2022 pada Agustus lalu. Mobil ini hadir sebagai penerus dari Toyota 86.

All New GR86 mengusung mesin boxer berkubikasi 2.400cc yang menghasilkan tenaga 235 PS dan torsi 250 Nm. Mobil ini tersedia dalam dua tipe, yakni 2.4L A/T dan 2.4L M/T yang masing-masing dipasarkan dengan harga Rp 938,5 juta dan Rp 922 juta OTR DKI Jakarta.

DICKY KURNIAWAN | AUTOBLOG

