Honda Bakal Luncurkan 10 Motor Listrik hingga 2025, Apa Saja Modelnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Motor Co., Ltd., mengumumkan rencananya untuk menghadirkan 10 model sepeda motor listrik hingga tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Honda dalam bertransisi ke kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan elektrifikasi.

"Elektrifikasi adalah kunci untuk menuju karbon netral pada tahun 2050. Pasar global electric motorcycle saat ini sekitar 50 juta unit. Untuk menghadapi ekspansi pasar, Honda akan memperkenalkan sepeda motor listrik yang mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan," kata Managing Officer Honda Motor Co., Ltd., Yoshishige Nomura, sebagaimana dikutip Tempo dari tayangan YouTube Honda Global, Selasa, 13 September 2022.

Adapun motor listrik yang diluncurkan Honda ini terdiri dari beberapa kategori, yakni Electric Bicycle (EB), Electric Moped (EM), dan Electric Vehicle (EV). Kategori EB memiliki kecepatan tertinggi 25 km per jam, EM kecepatannya 25 hingga 50 km per jam, dan EV memiliki kecepatan tertinggi 50 km per jam.

Dari total 10 model yang akan diluncurkan, sebanyak 5 model akan dirilis antara tahun 2022 hingga 2024 di Cina, Asia, Eropa, dan Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan dua EV yang akan diperkenalkan pada tahun 2024-2025 di Asia, Eropa dan Jepang.

"Elektrifikasi Honda bukan hanya untuk komuter, tetapi ada juga kategori Fun EV. Tiga model EV besar akan diluncurkan untuk Jepang, Amerika Utara, dan Eropa pada 2024-2025. Jadi total 10 model sepeda motor listrik akan dirilis hingga tahun 2025," ucap Nomura.

Honda meluncurkan 10 model sepeda motor listrik baru hingga tahun 2025 dengan tujuan mencapai penjualan motor listrik sebanyak 1 juta unit hingga 5 tahun ke depan. Kemudian target penjualan itu diharapkan meningkat menjadi 3,5 juta unit atau sekitar 15 persen dari total penjualan pada tahun 2030.

