Lihat Koleksi Mobil Suharso Monoarfa, Ada Alphard Hingga Jaguar

TEMPO.CO, Jakarta - Suharso Monoarfa tengah menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu lalu diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Langkah itu diambil supaya Suharso bisa lebih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas.

Nama Suharso Monoarfa pun kembali terseret setelah Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono melakukan pencopotan jataban Syaifullah Tamliha dari Ketua Komisi V DPR. Karena sikap Syaifullah dianggap masih mendukung Suharso Monoarfa.

Akan tetapi, pada akhirnya Mardiono membantah kabar tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa pencopotan Syaifullah murni sikap Fraksi PPP di DPR RI. "Anggota fraksi domainnya ada di fraksi. Biasa pindah komisi, penugasan, bahkan Pak Syaifullah udah berapa bulan di komisi itu,” kata Mardiono.

Terlepas dari masalah politik, kali ini redaksi Tempo.co mengajak Anda untuk melihat koleksi mobil dari Suharso Monoarfa. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Suharso memiliki lima koleksi mobil.

Kebanyakan koleksi mobilnya terbilang cukup mewah, yakni Jaguar XJL 2.0 AT tahun 2014, Toyota Alphard 2.5 G AT 2019, Lexus Jeep HDTP 2020, Lexus LX570 Sport 4x4 AT 2020 dan Toyota Crown 3.0 G 2009.

Sekedar informasi, Toyota Crown menjadi koleksi paling murah yang dimiliki Suharso Monoarfa. Menurut LHKPN, mobil tersebut merupakan kekayaan hasil sendiri dan memiliki harga sekitar Rp 62 juta.

Lalu Lexus LX570 Sport menjadi yang paling mahal bila dibandingkan dengan empat koleksi mobil lainnya. Masih dari sumber yang sama, mobil mewah tersebut dibanderol dengan harga sekitar Rp 3,1 miliar.

Secara total, koleksi mobil Suharso Monoarfa mampu mencapai Rp 6.037.000.000. Sedangkan untuk harta kekayaan seluruhnya mencapai Rp 73 miliar.

Koleksi Mobil Suharso Monoarfa

JAGUAR XJL2.0 AT SEDAN Tahun 2014 – Rp 725.000.000 TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019 – Rp 1.050.000.000 LEXUS JEEP H.C. HDTP Tahun 2020 – Rp 1.100.000.000 LEXUS LX570 SPORT 4X4 AT Tahun 2020 - Rp 3.100.000.000 TOYOTA CROWN ROY.SAL 3.OG Tahun 2009 – Rp 62.000.000

