Penjualan Mobil Honda di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Naik 18 Persen, Brio Paling Laris

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Surabaya Center mencatatkan peningkatan penjualan mobil sebesar 18,02 persen selama Januari hingga Agustus 2022 dibanding periode yang sama 2021. Total penjualan mobil sebanyak 8.893 unit untuk Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

"Kami melihat permintaan pasar untuk All New HR-V, All New BR-V, dan Honda Brio saat ini meningkat. Kami memberikan banyak keuntungan bagi konsumen dalam membeli dan merawat mobil Honda selama GIIAS Surabaya berlangsung," kata Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 15 September 2022.

Dari total penjualan mobil tersebut Honda Brio menjadi model terlaris yang menyumbang 52,12 persen terhadap total penjualan atau sebanyak 4.643 unit. Total penjualan tersebut terdiri Brio Satya 3.515 unit dan Brio RS 1.128 unit.

Model mobil terlaris kedua adalah Honda BR-V dengan penjualan 1.532 unit (17,23 persen) lalu Honda HR-V 1.5L yang terjual 511 unit.

Adapun Honda City Hatchback RS meraih penjualan 595 unit, diikuti Honda CR-V 459 unit dan Honda Mobilio 77 unit. Sedangkan pada segmen sedan, penjualan mobil Honda Civic sebanyak 33 unit, Honda City 18 unit, dan Honda Accord 14 unit.

