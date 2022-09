Pengunjung Jogja Bike Rendezvous 2022 Membludak, Ini Prediksi Transaksinya

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kegiatan silaturahmi pecinta motor Harley-Davidson nasional, Jogja Bike Rendezvous (JBR) yang digelar 17-18 September 2022 di Jogja Expo Center (JEC) sukses menyedot ribuan pengunjung.

Gelaran itu tak sekadar menjadi ajang pertemuan pecinta Harley-Davidson se-nusantara setelah vakum 7 tahun, namun juga menyajikan panggung hiburan selama dua hari berturut-turut dengan menampilkan sejumlah musisi asal Yogya dan tanah air.

“Kami belum mendapat informasi persis berapa transaksi yang terjadi selama penyelenggaraan, namun dari penjualan tiket untuk masyarakat umum, kami perkirakan selama dua hari itu sudah lebih dari 1.000 tiket terjual,” kata Ketua Panitia JBR 2022, Sobri Emiga Sando saat dihubungi Senin, 19 September 2022.

Dengan jumlah tiket terjual itu, tinggal dikalikan dengan harga tiket yang ditetapkan panitia. Saat hari pelaksanaan, harga tiket masuk kegiatan itu dibanderol Rp 150 ribu hari pertama dan Rp 200 ribu pada hari kedua. Sedangkan sebelum penyelenggaraan atau presale, harga tiket dibanderol Rp 100 ribu - Rp 175 ribu.

“Tiket yang terjual itu hanya dari kunjungan masyarakat umum, sedangkan dari komunitas Harley-Davidson berbagai daerah yang merupakan undangan, tidak dikenakan tiket masuk,” kata Sobri.

Trasaksi dalam JBR 2022 tak hanya dari tiket. Pihak panitia juga menyiapkan merchandise selama kegiatan itu jika ada bikers dan pengunjung berminat membeli sebagai oleh-oleh.

“Untuk penjualan merchandise JBR 2022 ini kami perkirakan tak sampai 1.000 paket, kami tak ada target untuk transaksi ini karena konsep acaranya memang bukan showbiz melainkan silaturahmi pecinta motor saja,” kata dia.

Paket merchandise pertama yang disediakan panitia JBR 2022 senilai Rp 500 ribu. Di mana jika membeli paket ini pengunjung akan mendapatkan tiga jenis merchandise berupa merchandise JBR 2022 (t-shirt, pin, dan buff), merchandise drag (t-shirt), dan free all acces acara JBR 2022.

Adapun paket merchandise kedua senilai Rp 350 ribu di mana pengunjung bisa mendapat merchandise JBR 2022 (t-shirt, pin, dan buff) dan free all acces acara JBR 2022.

Terlepas dari transaksi yang terapai, pihak panitia JBR 2022 sendiri bersyukur selama acara seluruh kegiatan berlangsung lancar, tertib, dan aman serta bisa menjadi wadah silaturahmi kembali pecinta motor se-nusantara.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mewakili Gubernur DIY menyampaikan, penyelenggaraan JBR 2022 dengan mengusung tagline “Ride and Rise as Unity”, menjadikan acara ini sebagai gerakan linier di dalam mendukung Indonesia pada presidensi G-20 yang mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger.

“Besar harapan perhelatan ini dapat menjadi stimulus kebangkitan ekonomi, hiburan, dan juga promosi pariwisata pada masa pasca pandemi Covid-19,” tutur Paku Alam X.

Tak luput Paku Alam menuturkan lancarnya penyelenggaraan JBR 2022 dapat memberikan kontribusi yang optimal demi kemajuan dunia otomotif, khususnya motor di Yogyakarta dan Indonesia.

Ketua Umum HDCI, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra dalam acara itu menyampaikan, dengan kondisi bangsa Indonesia di masa pasca pandemi Covid-19 ini, penyelenggaraan kembali JBR 2022 difokuskan berisikan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat masyarakat sekitar. Khususnya bakti sosial.

“Dalam kegiatan ini kurang lebih sebanyak 1.500 bikers hadir di Yogyakarta untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan jumlah kunjungan tersebut, diharapkan kegiatan JBR 2022 ini dapat turut mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata DIY,” kata dia.

