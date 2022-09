Jumlah Korban Tewas di Jalan Raya AS Menurun Sejak Pandemi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya AS menurun pada kuartal kedua tahun ini. Selama hampir dua tahun belakangan kematian meningkat karena orang lebih banyak mengemudi saat pandemi Covid-19.

Menurut data Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA yang dirilis pada Senin lalu, korban tewas akibat kecelakan lalu lintas meningkat sejak kuartal ketiga 2020. Tapi pada April-Juni 2022, sekitar 10.590 orang tewas dalam kecelakaan mobil atau turun 4,9 persen dibanding periode yang sama 2021.

"Meskipun sangat menggembirakan melihat proyeksi penurunan kematian di jalan dalam beberapa bulan terakhir, jumlah orang yang meninggal di jalan raya negara ini tetap menjadi krisis," kata Pejabat NHTSA Ann Carlson, dikutip dari laman Autoblog hari ini, Selasa, 20 September 2022.

Carlson baru saja menggantikan Steven Cliff di NHTSA. Sedangkan Cliff mengundurkan diri untuk kembali ke California Air Resources Board.

Masih mengacu data NHTSA, tingkat kematian di jalan raya selama paruh pertama 2022 adalah 1,27 per 100 juta kendaraan-mil perjalanan. Kondisi ini sedikit menurun, bahkan ketika orang menghabiskan lebih banyak waktu di belakang kemudi.

Adapun data awal yang dilaporkan Federal Highway Administration AS menyebutkan total orang mengemudi di AS meningkat rata-rata 2,8 persen, atau sekitar 43,2 miliar mil. Namun, total kematian di jalan raya AS selama enam bulan pertama naik tipis menjadi 20.175 kasus.

