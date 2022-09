Ini Motor Listrik yang Bakal Digunakan Polisi Mengawal KTT G20 Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri telah menyiapkan 88 mobil listrik dan 94 motor listrik untuk pengamanan dan pengawalan KTT G20 Bali pada 15-16 November 2022. Kepolisian pun telah menggelar pelatihan untuk personil yang bertugas menunggangi kendaraan listrik tersebut.

"Kami tahu fitur dan cara kerja kendaraan listrik ini berbeda dengan mekanis kendaraan fosil. Jadi itu perlu latihan," kata Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Jumat, 23 September 2022.

Adapun sepeda motor listrik yang digunakan Polri di acara internasional KTT G20 ini adalah motor listrik buatan Amerika Serikat, Zero DSR. Bila dilihat dari desainnya, Zero DSR memang memiliki tampilan yang tanggung dan bergaya adventure, yang mengindikasi motor ini cocok untuk digunakan diberbagai medan.

Soal jantung pacunya, Zero DSR ini dibekali motor penggerak Z-Force 75-7R berpendingin udara. Konfigurasi motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga 52 kW atau setara 70 HP pada putaran mesin 3.500 rpm dan torsi 157 Nm. Motor listrik ini mampu melesat dengan kecepatan tertinggi 163 km per jam.

Zero DSR ditenagai baterai Z-Force Li-Ion Intelligent Integrated dengan kapasitas 14,4 kWH dan 18,0 kWh di model Power Tank. Jarak tempuh motor ini mencapai 262 km dalam sekali pengisian daya, sementara untuk tipe Power Tank bisa menempuh jarak hingga 328 km.

Untuk urusan pengisian daya baterai, motor ini bisa mengisi dari kondisi kosong hingga 100 persen dalam waktu 9,8 jam, sementara untuk mencapai 95 persen dibutuhkan waktu 9,3 jam. Pada tipe Power Tank, pengisian hingga 100 persen dibutuhkan waktu 12,1 jam dan jika hanya 95 persen dibutuhkan waktu 11,6 jam.

Dari sektor kaki-kaki, Zero DSR dibekali suspensi depan Showa berukuran 41 mm inverted cartridge yang bisa disesuaikan preload, kompresi, dan redaman reboundnya. Sementara untuk suspensi belakang menggunakan piston 40 mm lansiran Showa yang juga dapat disesuaikan preload hingga reboundnya.

Sistem pengeraman motor listrik ini menggunakan Bosch Gen 9 ABS dengan kaliper ganda dan cakram 320x5 mm di bagian depan. Sementara sistem pengereman belakangnya menggunakan Bosch Gen 9 ABS kaliper mengambang piston tunggal dengan cakram ukuran 240x4,5 mm.

Soal harga, di Amerika Serikat, Zero DSR dipasarkan dengan harga US$ 17.995 atau sekitar Rp 270 juta untuk tipe standar. Sedangkan untuk tipe Power Tank dilego dengan banderol US$ 20.890 atau sekitar Rp 313,4 juta.

