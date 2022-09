Honda Resmi Luncurkan New Vario 125: Mesin Sama, Harga Naik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Vario 125 hari ini, Senin, 26 September 2022. Akhirnya skuter matik (skutik) ini mendapatkan pembaruan setelah terakhir kali didapatkan pada 2018.

“New Vario 125 dilengkapi beragam fitur dan teknologi canggih di kelasnya, yaitu Smart Key pada tipe ISS untuk kenyamanan berkendara, ukuran ban lebih besar, dan USB Charger untuk pengisian smartphone,” kata President Director AHM, Keiichi Yasuda dalam acara peluncuran New Vario 125 hari ini.

New Honda Vario 125 masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, yakni berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP (Enhanced Smart Power). Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5.000 rpm.

Ada beberapa hal yang baru pada New Vario 125, misalnya penggunaan ban yang lebih besar ukuran 90/80 R14 di bagian depan dan 100/80 R14 di bagian belakang. Sistem pengeremannya diperbarui pada bagian piringan cakram dengan mengusung gaya wavy atau bergelombang.

Kemudian pada versi terbaru ini masih mempertahankan desain khas Vario dengan konsep V Shape. Lalu terdapat port USB untuk pengisian daya charging dan juga sudah mengusung Honda Smart Key untuk tipe ISS.

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Soal harga, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS Rp 24.000.000, dan tipe CBS ISS SP dilego Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Harga motor tersebut naik dibanding model sebelumnya yang dijual dengan harga Rp 22.009.000 untuk tipe CBS, tipe CBS ISS Rp 22.920.000, dan tipe CBS ISS Special Colour Rp 23.081.000. Harga ini berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

