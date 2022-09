AHM Ungkap Alasaan Honda Vario 125 Terbaru Masih Pakai Mesin Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Vario 125 terbaru resmi diluncurkan dengan pembaruan yang tidak begitu banyak dan cenderung minor change. Penyegaran hanya hadir dari segi fitur dan ukuran ban yang lebih besar, sementara mesinnya masih tetap sama dengan model sebelumnya.

Penggunaan mesin lama ini cukup disayangkan mengingat Vario 125 sudah 4 tahun tidak mendapatkan penyegaran sejak 2018. Namun Astra Honda Motor mengatakan bahwa mesin yang digunakan pada New Vario 125 ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.

“Mesin 125 ini sudah sesuai dengan penggunaan sehari-hari, engine sekarang dirasa cukup berdasarkan target konsumen yang ada sekarang,” kata Honda R&D South East Asia Co., Ltd., Sompong Sureechairattanakul dalam acara peluncuran New Vario 125, Senin, 26 September 2022.

Sompong mengungkapkan bahwa konsumen di Indonesia masih cukup menggunakan mesin yang lama. Namun untuk penyegarannya, Honda menyematkan sejumlah fitur yang diklaim bisa meningkatkan kepraktisan penggunaan Vario 125 untuk aktivitas sehari-hari.

“Model ini dikembangkan berdasarkan kondisi konsumen untuk penggunaan harian dan juga sesuai dengan tingkat kepraktisan, sehingga disematkan juga USB charger untuk mendukung aktivitas konsumen,” jelasnya.

Sebelumnya ramai beredar kabar yang menyebutkan bahwa Vario 125 ini akan menggunakan mesin baru yang sama dengan mesin Honda Airblade 125 yang dirilis di Vietnam beberapa waktu lalu.

Mesin baru tersebut adalah mesin berkapasitas 125cc 4 katup yang dilengkapi dengan teknologi eSP+ (Enhanced Smart Power Plus). Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 11,7 daya kuda pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi 11,3 Nm di 6.500 rpm.

Namun nyatanya New Honda Vario 125 masih menggunakan mesin berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP (Enhanced Smart Power), sama seperti model sebelumnya. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5.000 rpm.

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Soal harga, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS Rp 24.000.000, dan tipe CBS ISS SP dilego Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Harga tersebut naik dibanding model sebelumnya yang dijual dengan harga Rp 22.009.000 untuk tipe CBS, tipe CBS ISS Rp 22.920.000, dan tipe CBS ISS Special Colour Rp 23.081.000. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.



Baca juga: Unit New Honda Vario 125 Sudah Tersedia di Dealer, Harga Mulai Rp 22 Jutaan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto