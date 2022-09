New Honda Vario 125 Ditargetkan Terjual 500 ribu Unit per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) telah merilis versi terbaru dari Honda Vario 125. Skuter matik (skutik) ini ditargetkan bisa terjual sebanyak 500.000 unit per tahunnya.

“Vario 125 ini 500 ribu unit per tahun. Total dari Vario 125 dengan Vario 160 ini 900 ribu unit per tahun,” kata Marketing Director AHM Thomas Wijaya dalam acara peluncuran New Vario 125 hari ini, Senin, 26 September 2022.

Thomas mengungkapkan bahwa saat ini Vario 125 telah memiliki total 7 juta konsumen sejak diluncurkan pada 2012. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penjualan untuk Vario 125 yang sudah menggunakan mesin dengan teknologi eSP (Enhanced Smart Power).

Konsumen yang ingin memesan New Vario 125 ini sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Sementara AHM memastikan unit akan dikirimkan mulai minggu ini atau akhir September 2022.

“Sudah mulai bisa dipesan. Mulai tersedia di akhir September sampai nanti di awal Oktober,” ucap Thomas.

Harga Honda Vario 125 terbaru ditawarkan mulai Rp 22,35 juta hingga Rp 24,25 juta. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Model ini tersedia dalam dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP.

Baca juga: Test Ride New Honda Vario 125, CVT Masih Gredek?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto